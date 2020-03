Atalanta, Toloi vuole giocare con l'Italia: "Ho il cuore azzurro"

Brasiliano con origini italiane, Rafael Toloi spera nella convocazione da parte dell'Italia: "Risponderei subito alla chiamata di Mancini".

Intoccabile dell' , mastino della difesa di Gasperini. In pratica, uno dei migliori difensori del nostro campionato. E chissà che per Rafael Toloi non possa aprirsi anche un'altra porta a sorpresa: quella dell' .

Già, perché Toloi, brasiliano di nascita, ha origini italiane come molti suoi connazionali. E vive a Bergamo ormai dal 2015, dopo aver vestito per una manciata di partite anche la maglia della . E così, a 'Rivista Undici', l'ex giallorosso confessa la propria ammirazione per la nazionale di Mancini.

"È cresciuta molto dopo quello che è successo, dopo il Mondiale mancato. Si è ricostruita con Mancini, ora ha un gioco bello, mi piace".

E se anche Toloi, dopo gli Europei, entrasse a far parte del giro? Lui ci spera. E non lesina parole per confermarlo.

"Sarebbe un onore poter indossare la maglia azzurra: ho i bisnonni italiani e sono da cinque anni qui, in questo Paese bellissimo. Ho il cuore azzurro. Risponderei subito alla chiamata di Mancini".

Toloi, in realtà, ha già giocato anche per il . Ma soltanto a livello giovanile, mai con la nazionale maggiore. E dunque una sua eventuale convocazione da parte dell'Italia rientrerebbe perfettamente nei regolamenti. Toccherà a Mancini decidere se accogliere la sua richiesta.