Atalanta, Sportiello negativo al coronavirus: potrà cominciare gli allenamenti

Marco Sportiello guarisce finalmente dal coronavirus. L'Atalanta comunica che il doppio tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo.

"Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale".

Incubo finito per, che il 24 marzo era risultato positivo al coronavirus e dopo un mese e mezzo può finalmente esultare. L'comunica la sua negatività al doppio tampone classico.

Marco Sportiello ha passato un vero e proprio tunnel, visto che la sua negatività, al contrario di quella di altri calciatori, tardava ad arrivare nonostante tutto questo tempo dal primo tampone.

Il calciatore comunque non è mai stato in cattive condizioni di salute, ma aspettava questo fatidico giorno per poter tornare a vivere in libertà (quantomeno nei limiti di questo periodo).

Adesso inizierà gli allenamenti individuali insieme a tutti i suoi compagni che già in questi giorni hanno cominciato ad allenarsi nuovamente a Zingonia.