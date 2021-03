Atalanta-Spezia dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita lo Spezia al Gewiss Stadium. La sfida di Bergamo è valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A.

ATALANTA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Spezia

Atalanta-Spezia Data: 12 marzo 2021

12 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite)

Sky Sport Serie A (202 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Dopo il ko di San Siro contro l'Inter, l'Atalanta ritrova il fortino di casa per proseguire la propria corsa in campionato con il mirino puntato sulla zona Champions. Obiettivo che la formazione allenata da Gian Piero Gasperini vuole centrare per il terzo anno consecutivo. Per farlo, gli orobici sono chiamati a superare l'ostacolo Spezia, prima di veicolare tutte le energie sul match di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Real Madrid.

Momento così così per lo Spezia, reduce dal pareggio casalingo contro il Benevento. I liguri, dopo aver strabiliato contro il Milan, hanno incassato appena due punti nelle ultime quattro partite e ora la classifica inizia a destare qualche preoccupazione. Il vantaggio sul Torino terzultimo è di 6 punti ma i granata hanno ben due partite da recuperare. Per la truppa guidata da Vincenzo Italiano urge un repentino cambio di rotta.

Nella gara di andata Spezia e Atalanta non si fecero male: il risultato finale fu uno 0-0 frutto di pochi lampi e con la rete di Gosens annullata dal VAR per un fuorigioco di Zapata in avvio d'azione.

In questo articolo troverete tutte le informazioni da sapere su Atalanta-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-SPEZIA

La partita Atalanta-Spezia, di scena al Gewiss Stadium di Bergamo, si giocherà venerdì 12 marzo. Il calcio d'inizio dell'anticipo valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A è fissato per le ore 20.45.

Atalanta-Spezia, anticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti esclusivi per trasmettere sette partite su dieci di ogni giornata della massima serie italiana. Il match del Gewiss Stadium sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite).

Per gli abbonati Sky, attraverso il servizio Sky Go, sarà possibilie seguire Atalanta-Spezia anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Sarà necessario scaricare precedentemente la app per sistemi Android, iOS, Windows 7 o superiori e Mac OS X 10.9 o superiori.

Una valida alternativa è costituita da Now TV, il servizio di streaming live e on-demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, a coloro che acquistano il Pass Sport.

Goal offre la possibilità ai suoi lettori di seguire Atalanta-Spezia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Gian Piero Gasperini deve sciogliere il ballotaggio tra i pali dopo le ottime garanzie offerte da Sportiello nel corso delle ultime uscite ufficiali. In difesa potrebbe rifiatare Romero in vista dell'imminente impegno con il Real Madrid. Sulle fasce, appurata l'assenza di Hateboer, straordinari per Maehle e Gosens. A centrocampo ci sarà sicuramente Freuler, squalificato in coppa, e al suo fianco potrebbe scattare il turno di riposo per de Roon in favore di Pasalic. Logiche del turnover che potrebbero riguardare anche l'attacco: Pessina e Muriel potrebbero accomodarsi inizialmente in panchina, con Malinovskyi e Ilicic dal primo minuto.

Problemi di campo e non solo per Vincenzo Italiano dopo la notizia di una riscontrata positività all'interno del gruppo squadra che si aggiunge a quella del portiere Provedel. Tra i pali confermato Zoet, davanti linea classica a quattro con Ferrer, Terzi, Ismajli, Bastoni S. A centrocampo si dovrebbe andare verso la riconferma della mediana che ha affrontato il Benevento, ma Maggiore scalda i motori per prendersi una maglia da titolare. Davanti ci si affida alle certezze: sarà tridente con Gyasi, Nzola e Verde.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Leo Sena; Verde, Nzola, Gyasi.