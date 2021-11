Atalanta-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Spezia

Atalanta-Spezia Data: 20-11-2021

20-11-2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo la sosta nazionali è nuovamente tempo di campionato con Atalanta e Spezia chiamate ad inaugurare il 13° turno di Serie A.

La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è reduce dalla campagna trionfale in quel di Cagliari che ha permesso agli orobici di issarsi in solitaria al quarto posto in classifica.

Nerazzurri in serie positiva da cinque gare con l'imperativo dei tre punti prima di convogliare testa ed energie verso il match decisivo di Champions contro lo Young Boys.

Di fronte ci saranno i liguri allenati da Thiago Motta attualmente al sedicesimo posto con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona pericolo. Il successo di misura contro il Torino ha permesso agli spezzini di porre fine ad un'astinenza da vittoria che durava da tre partite.

L'ultimo faccia a faccia nella Città dei Mille risale al campionato scorso quando l'Atalanta vinse 3-1 grazie alla doppietta di Pasalic intervallata dall'acuto di Muriel. Per lo Spezia il punto della bandiera lo segnò l'ex Roberto Piccoli successivamente rientrato a Bergamo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-SPEZIA

Atalanta-Spezia si giocherà sabato 20 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio previsto alle ore 15.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-SPEZIA IN TV

La partita che vedrà impegnate Atalanta e Spezia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Una volta perfezionato l'abbonamento sarà possibile seguire il match di Bergamo scaricando la relativa app su una smart tv di ultima generazione. In alternativa sarà possibile collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

ATALANTA-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno assistere alla partita di Bergamo anche in diretta streaming collegandosi al portale ufficiale di DAZN tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Le fasi più importanti di Atalanta-Spezia verranno raccontate anche da Goal attraverso la cronaca testuale che permetterà di rimanere aggiornati in tempo reale su quanto accadrà al Gewiss Stadium. Dalla lettura delle formazioni ufficiali alla cronaca del match sino alle interviste post gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il racconto di Atalanta-Spezia verrà affidato alla voce di Edoardo Testoni, coadiuvato in cabina di commento da Emanuele Giaccherini.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SPEZIA

Qualche dubbio di formazione per Gasperini che potrebbe recuperare Toloi in extremis, ma al momento i candidati per una maglia da titolare sono Palomino, Demiral e Djimsiti. Freuler, fresco di qualificazione mondiale con la Svizzera, ritrova il compagno di reparto de Roon in mediana mentre sulle corsie agiranno Zappacosta a destra e Maehle a sinistra. Sulla trequarti Malinovskyi è sicuro del posto alle spalle di Zapata nuovamente favorito su Muriel. Ballotaggio tra Pasalic e Ilicic.

Tutti disponibili agli ordini di Thiago Motta ad eccezione dello squalificato Nikolau. In difesa ci saranno Erlic e Hristov a protezione di Provedel, con la linea a quattro completata da Amian e Bastoni. A centrocampo Kovalenko è pronto ad essere spalleggiato da Maggiore e da Sala, match winner contro il Torino. In avanti tridente confermatissimo: Nzola riferimento centrale, Verde e Gyasi ai suoi lati.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni S.; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta.