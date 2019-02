Atalanta-SPAL: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta ospita la SPAL nella 23ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita la SPAL di Leonardo Semplici nella 23ª giornata di Serie A. I bergamaschi sono quinti in classifica con Roma e Lazio a quota 35 punti con un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani occupano il 14° posto con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

L'attaccante colombiano Duvan Zapata è il miglior marcatore dei nerazzurri con 15 goal in 22 presenze, mentre Andrea Petagna è il giocatore più prolifico dei biancazzurri con 7 reti realizzate in 20 partite giocate. L'Atalanta è reduce da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate, la SPAL invece ha collezionato 2 pareggi e una vittorie nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-SPAL

Atalanta-SPAL si giocherà domenica 10 febbraio 2019 alle ore 15.00 allo Statio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sarà il 34° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ATALANTA-SPAL IN TV E STREAMING

La partita Atalanta-SPAL sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SPAL

Gasperini avrà indisponibile soltanto Varnier, prossimo comunque al rientro dopo l'intevento chirurgico seguito alla rottura del crociato. L'undici titolare della Dea dovrebbe ricalcare quello delle ultime partite. In difesa ballottaggio fra Djimsiti e Mancini, in attacco dovrebbe rivedersi Ilicic dal 1' assieme a Gomez e Zapata.

Doppia assenza per squalifica per Semplici, che dovrà rinunciare a Fares sulla fascia sinistra e a Felipe in difesa: al loro posto dovrebbero giocare rispettivamente Costa e Vicari, favorito su Regini. In attacco, dopo lo stop di un turno, si rivedrà Petagna: al suo fianco è ballottaggio Paloschi-Antenucci, con l'ex rossonero favorito. In mezzo al campo il nuovo arrivato Murgia insidia Valoti, mentre è a rischio la presenza dell'acciaccato Schiattarella.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Missiroli, Kurtic, Costa; Paloschi, Petagna.