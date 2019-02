Atalanta-SPAL, le formazioni ufficiali: Paloschi titolare

Atalanta con Gomez, Ilicic e Zapata, Mancini al posto di Djimsiti. Sarà Paloschi ad affiancare Petagna nell'attacco della SPAL. Chance per Costa.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-SPAL:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Missiroli, Kurtic, Costa; Paloschi, Petagna.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La grande novità in casa nerazzurra è il ritorno di Gianluca Mancini tra i titolari, al posto di Djimsiti: con lui Toloi e Palomino. Scolpito il resto della formazione: Hateboer e Castagne esterni, De Roon e Freuler centrali. Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata in avanti.

Semplici senza gli squalificati Fares e Felipe: Cionek dal 1' in difesa, così come Costa sull'out di sinistra. A destra c'è il solito Lazzari, Paloschi preferito ad Antenucci per affiancare Petagna in attacco.