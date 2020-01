Atalanta-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida la SPAL nel Monday Night della 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini ospita in casa la di Leonardo Semplici, ultima in classifica, nel Monday Night della 20ª giornata di . I bergamaschi sono al 5° posto in classifica con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, e hanno eguagliato il loro miglior risultato nel girone di andata, già conseguito nella stagione 2016/17, gli emiliani chiudono la graduatoria del massimo campionato a quota 12 punti, con un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e ben 13 k.o.

La Dea conduce sul piano statistico nei 17 confronti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa, con 7 vittorie, altrettanti pareggi e 3 successi degli estensi. L'ultimo di questi risale al lontano 23 ottobre 1966, quando una rete di Francesco Muzzio regalò la vittoria alla formazione ospite. Dall'epoca dei 3 punti a vittoria, ovvero dalla stagione 1994/95, invece, soltanto 3 squadre sono riuscite a salvarsi a fine stagione dopo aver chiuso il Girone di andata a 12 punti.

La formazione di Ferrara è al contempo la squadra che ha segnato meno reti di testa (soltanto uno) e quella che ne ha subiti più di tutte con questo fondamentale (8). Il colombiano Luis Muriel, autore di una doppietta nella sfida di andata, è il miglior marcatore dell'Atalanta in campionato con 10 reti segnate, mentre il grande ex Andrea Petagna (63 gare e 9 goal in A in maglia nerazzurra), a segno 6 volte fino a questo momento, è il bomber dei biancazzurri. Il giocatore cresciuto nelle Giovanili del , ha proprio nei nerazzurri la sua vittima preferita nel torneo, avendo segnato 4 volte in 3 partite da avversario.

L'Atalanta è reduce da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, la SPAL invece ha rimediato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-SPAL

Atalanta-SPAL si disputerà la sera di lunedì 20 gennaio 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Federico La Penna della sezione di 1, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 36° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il Monday Night Atalanta-SPAL sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire il posticipo del lunedì, Atalanta-SPAL, anche in diretta mediante Sky Go. La partita sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Gasperini è in emergenza per la fascia destra: Hateboer è squalificato, mentre Castagne non sta bene e non è stato convocato. La soluzione più probabile è dunque lo spostamento in fascia di Freuler, con Pasalic interno accanto a De Roon e Gosens a sinistra. In questa ipotesi davanti il 'Papu' Gomez dovrebbe sostenere sulla trequarti il tandem d'attacco composto da Ilicic e Duvan Zapata, che potrebbe essere preferito al connazionale Muriel. In difesa linea a tre con Toloi, Palomino e Djimsiti davanti al portiere Gollini. L'alternativa è il passaggio al 4-3-2-1 con l'arretramento di Gosens nel quartetto difensivo.

Semplici ha dubbi in difesa: Tomovic infatti non è al meglio dopo la distorsione alla caviglia riportata in Coppa . Al suo posto potrebbe essere arretrato Cionek per completare il reparto a tre con Vicari e Igori. In mediana Strefezza e Reca, pienamente recuperato dall'infortunio, dovrebbero agire sulle due fasce, con Missiroli in cabina di regia e Murgia o Dabo e Valoti mezzali. Davanti potrebbe toccare a Di Francesco, favorito su Floccari e Paloschi, far coppia con il bomber Petagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; A. Gómez; Ilicic, D. Zapata.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco.