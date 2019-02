Atalanta-SPAL 2-1: 'Dea' di rimonta, treno Champions ancora vivo

L'Atalanta ribalta la SPAL: al vantaggio dell'ex Petagna hanno risposto Ilicic e Zapata. Nerazzurri a quota 38 punti.

L'Atalanta non molla la corsa alla Champions League: 'Dea' che può continuare a sognare l'accesso alla massima competizione europea in virtù del 2-1 rifilato alla SPAL, degna avversaria in grado di mettere paura ai bergamaschi. Petagna fa male nuovamente dopo la doppietta dell'andata, Ilicic e Zapata firmano il sorpasso nella ripresa.

I ferraresi iniziano con il piede giusto, concretizzando il predominio in campo: Petagna si fa ipnotizzare a tu per tu con Berisha, per poi farsi perdonare l'azione seguente con il suo ottavo goal in campionato. Padroni di casa in difficoltà: Gomez colpisce l'esterno della rete non sfruttando una palla di ritorno invitante da parte di Zapata. Il 'Papu' ha una doppia ghiotta chance poco dopo: bravissimo Viviano, soprattutto nel primo intervento con il piede sinistro.

La SPAL si difende con ordine, senza lasciare sbocchi pericolosi all'Atalanta: una deviazione contrae in corner un rasoterra di Ilicic, Freuler spara leggermente alto dal limite. Toloi da attaccante aggiunto: tentativo a metà tra un tiro e un cross che non trova la zampata decisiva dall'interno dell'area piccola.

Ospiti sempre pungenti quando si presenta la possibilità: Cionek mette più di qualche brivido a Berisha con un colpo di testa che sfila di poco a lato del palo destro. All'improvviso, il lampo atalantino: Ilicic finalizza alla grande un'azione in contropiede, servito alla perfezione da Zapata.

La rete del pareggio demoralizza la SPAL, infondendo al contempo una spinta emotiva ai ragazzi di Gasperini che raccolgono quanto seminato: merito di Zapata, giunto a sedici goal in campionato, uno in meno del capocannoniere Cristiano Ronaldo. Sigillo che decreta la rimonta, un'altra dopo quella con la Roma.

I GOAL

8' PETAGNA 0-1 - Esterno destro di Kurtic per l'ex di turno che brucia Zapata e insacca con un perentorio colpo di testa.

57' ILICIC 1-1 - Zapata scatta sul fuorigioco e serve Ilicic nei pressi del secondo palo: sloveno bravo a calciare di destro in scivolata.

79' ZAPATA 2-1 - Hateboer corre sulla destra, assist preciso per l'accorrente Zapata che di potenza supera l'incolpevole Viviano.

IL TABELLINO

ATALANTA-SPAL 2-1

Marcatori: 8' Petagna (S), 57' Ilicic (A), 79' Zapata (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Toloi 6, Palomino 6,5, Mancini 5,5; Hateboer 6,5, De Roon 6, Freuler 6 (78' Pasalic sv), Castagne 5,5 (70' Gosens 6); Gomez 6,5 (90' Pessina sv); Ilicic 6,5, Zapata 7. Allenatore: Gasperini.

SPAL (3-5-2): Viviano 6,5; Cionek 6,5, Vicari 6, Bonifazi 5,5 (83' Floccari sv); Lazzari 6, Valoti 6 (72' Murgia 5,5), Missiroli 6,5, Kurtic 6,5, Costa 6; Paloschi 5,5, Petagna 6,5 (79' Antenucci sv). Allenatore: Semplici.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Missiroli (S), Valoti (S), Hateboer (A), Paloschi (S)

Espulsi: nessuno