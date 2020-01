Atalanta-SPAL 1-2, Petagna e Valoti abbattono la Dea: estasi Semplici

Il girone di ritorno dell'Atalanta si apre con una sconfitta a sorpresa contro la SPAL: al goal di Ilicic rispondono Petagna e Valoti nella ripresa.

La ventesima giornata di si chiude a Bergamo con un risultato a sorpresa: Petagna e Valoti rispondono al goal di Ilicic e la sconfigge l' per 2-1. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per gli uomini di Semplici, il cui atteggiamento contro i nerazzurri è stato premiato.

La 'Dea' prova subito a scacciare via dalla mente la brutta eliminazione in Coppa , subita in superiorità numerica contro la . Negli undici scelti da Gasperini per il match casalingo contro la Spal c'è anche Mattia Caldara, ad un anno e mezzo dalla sua ultima partita in Serie A. Nelle prime battute della gara gli estensi, come da dettame di Semplici, affrontano l'Atalanta a viso aperto e fin da subito fioccano le occasioni da una parte e dall'altra.

Mentre le ripartenze della SPALl si concludono in un fuoco di paglia, con gli attaccanti biancazzurri che sbagliano l'ultima scelta, l'Atalanta colpisce immediatamente: bastano, infatti, 16' ai bergamaschi per passare in vantaggio. Duvan Zapata si mette nei panni dell'esterno e - dopo una galoppata palla al piede - serve in area di rigore Ilicic, che batte Berisha con un colpo di tacco. Il trequartista sloveno non è proprio capace di segnare goal banali e anche il girone di ritorno di Serie A si apre con una prodezza del numero '72' nerazzurro.

La rete dei bergamaschi non scompone la SPAL che, a differenza di molte squadre all'Atleti Azzurri, è rimasta nella partita. Gli estensi riescono ad impensierire la 'Dea', soprattutto con le continue scorribande degli esterni biancazzurri. L'Atalanta, però, davanti sa trovare sempre il modo per fare male e al 32' è ancora Zapata a pungere gli emiliani: il colombiano questa volta si mette in solitaria e dopo aver puntato la difesa estense calcia in porta, colpendo l'undicesimo legno stagionale della Dea.

Al palo dei bergamaschi risponde immediatamente Petagna: l'attaccante ex impatta alla perfezione di testa, ma a Sportiello battuto il pallone si schianta contro il palo insieme alle speranze di pareggio della SPAL. L'appuntamento con il più classico dei goal dell'ex è solamente rimandato alle prime battute della ripresa: è sempre Reca a creare problemi ai bergamaschi e da una sua discesa sulla sinistra nasce il pareggio degli estensi. A segnare è sempre Petagna che al 54' trova il suo settimo goal stagionale (sui 13 totali segnati dagli emiliani).

Gasperini si infuria con i suoi giocatori che non danno segnali di reazione al pareggio degli estensi, ma ad un'Atalanta compassata risponde la SPAL passando in vantaggio: al 60' è Mattia Valoti a trasformarsi in Ilicic e, dopo aver dribblato tre giocatori nerazzurri, calcia dal limite trovando l'angolino basso. Un capolavoro quello dipinto dal centrocampista biancazzurro, grazie al quale la squadra di Semplici a mezz'ora dal termine si trova meritatamente in vantaggio a Bergamo, dopo aver ribaltato il risultato.

La reazione, elettrica, dell'Atalanta non tarda ad arrivare. I nerazzurri assaltano il fortino estense con tutte le proprie forze, anche con gli innesti di Malinovskyi e Muriel operati da Gasperini. La SPAL, però, riesce a reggere agli scossoni dei bergamaschi grazie alle parate di Berisha e ad un provvidenziale Missiroli.

IL TABELLINO

ATALANTA-SPAL 1-2

MARCATORI: 16' Ilicic (A), 54' Petagna (S), 60' Valoti (S)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara (66' Muriel), Palomino; Freuler (46' Djimsiti), De Roon, Pasalic, Gosens; A. Gómez (59' Malinovskyi); Ilicic, D. Zapata.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti (78' Valdifiori), Reca (85' Tomovic); Petagna, Di Francesco (72' Floccari).

ARBITRO: La Penna

AMMONITI: Valoti (S), Vicari (S), De Roon (A), Di Francesco (S), Palomino (A)

ESPULSI:-