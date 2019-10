Atalanta-Shakhtar Donetsk dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta torna in campo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Seconda giornata di nel girone C: l' di Gasperini affronta gli ucraini dello Donetsk dopo l'avvio shock sul campo della . Un match già fondamentale per entrambe le squadre.

Anche la squadra di Castro ha infatti perso nel primo turno contro il di Guardiola, ma in campionato ha messo in fila nove vittorie su nove accumulando ben dieci punti di distacco dalla seconda in classifica.

In la Dea ha iniziato alla grande con tredici punti in sei giornate: Zapata e compagni sono attualmente al terzo posto in classifica e arrivano da due vittorie consecutive contro e . L'unico precedente tra le due squadre risale all'amichevole del 2015, decisa dalla rete di Teixeira.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta- : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Shakhtar Donetsk

Atalanta-Shakhtar Donetsk Data: 1 ottobre 2019

1 ottobre 2019 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Streaming: Sky Go, Now Tv

ORARIO ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK

Atalanta-Shakhtar Donetsk è in programma martedì 1 ottobre 2019 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.55. L'arbitro sarà il tedesco Tobias Stieler.

Atalanta-Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in diretta da Sky, precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 252 del satellite). Ilaria D'Amico e i suoi ospiti saranno presenti a 'Champions League Show' prima e dopo la partita con le interviste ai protagonisti, i commenti e gli highlights di tutte le gare in programma.

Atalanta-Shakhtar Donetsk sarà visibile anche in diretta per tutti gli abbonati Sky su pc, tablet e smartphone tramite la piattaforma Sky Go. La partita di Champions League sarà inoltre disponibile sempre in streaming per gli abbonati al servizio Now Tv.

Gasperini recupera Muriel, ma dovrebbe puntare ancora sul trio offensivo che ha sbancato il campo del Sassuolo: Gomez sulla trequarti alle spalle di Ilicic e Zapata, con Hateboer e Gosens sulle fasce, e De Roon al posto di Pasalic in mediana accanto a Freuler. In porta ci sarà Gollini, maglia da titolare per Kjaer in difesa assieme a Toloi e uno tra Masiello o Palomino.

Castro punterà ancora sul marchio di fabbrica 4-2-3-1 di stampo brasiliano: Taison e Marlon sicuri di un posto dal primo minuto, Solomon favorito su Konoplyanka per completare il trio alle spalle di Moraes. Alan Patrick a fare da schermo in mediana insieme a Stepanenko.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Taison, Marlon, Solomon; Moraes.