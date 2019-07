Atalanta, Sergi Gomez per il dopo Mancini: trattativa con il Siviglia

La cessione di Mancini alla Roma è sempre più vicina: l'Atalanta tratta il suo sostituto, che potrebbe essere proprio Sergi Gomez.

L' sembra ormai rassegnata a dover lasciar partire Gianluca Mancini, che ha disputato un'ottima stagione con la Dea: 35 presenze totali e ben 6 goal all'attivo.

La Roma sta stringendo la trattativa e, se tutto dovesse procedere secondo i piani, Fonseca lo avrà tra qualche giorno. Il costo dell'operazione dovrebbe essere di circa 20 milioni di euro. Soldi che l'Atalanta investirà, almeno in parte, sull'acquisto del sostituto.

Come riportato da 'Sky Sport', il nome più caldo al momento è quello di Sergi Gomez. Difensore centrale del , classe 1992. Nell'ultima stagione ha collezionato ben 48 presenze in tutte le competizioni ed è un giocatore importante per la squadra di Lopetegui.

Atalanta e Siviglia stanno però trattando in queste ore. Se Sergi Gomez dovesse arrivare, sarebbe il secondo acquisto completato dalla Dea con il Siviglia in questa sessione, dopo l'arrivo di Luis Muriel.