Atalanta senza Romero contro la Juventus: ammonito, sarà squalificato

Diffidato alla vigilia del match con la Fiorentina, Cristian Romero è stato ammonito per un duro intervento su Vlahovic: salterà la Juventus.

A una settimana dal big match per il secondo posto contro la Juventus, l'Atalanta sa già che dovrà fare a meno di un elemento titolare: Cristian Romero, in prestito proprio dai bianconeri ai nerazzurri, che sarà certamente squalificato per somma d'ammonizioni.

Diffidato alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Romero è stato ammonito dopo 23 minuti dall'inizio del match del Franchi per un intervento molto duro su Vlahovic. L'attaccante serbo si è fiondato sulla sinistra, ma è stato abbattuto dall'avversario, che ha preso un po' la gamba e un po' il pallone, venendo sanzionato dall'arbitro Sacchi.

I giocatori della Fiorentina hanno protestato in maniera abbastanza veemente per la platealità dell'intervento di Romero, chiedendo addirittura il cartellino rosso. Il direttore di gara, come detto, ha però estratto solo il giallo all'indirizzo dell'ex genoano.

Romero non potrà dunque affrontare la squadra che ne detiene il cartellino, essendosi trasferito all'Atalanta la scorsa estate in prestito biennale con diritto di riscatto. Aveva invece giocato la gara d'andata, disputata il 16 dicembre all'Allianz Stadium, rimanendo in campo per tutti i 90 minuti.