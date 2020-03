Atalanta senza freni: può puntare alle 100 reti in Serie A, settant'anni dopo

Nel 1950/1951 l'ultima stagione di Serie A con una squadra capace di andare in tripla cifra: ci riuscirono Milan, Inter e Juventus.

A poche reti dal e dal , sopra , e . I dati realizzativi dell' 2019/2020 sono incredibili, da record, ad una media assurda che in non si vede da decenni. Arrivare in tripla cifra, ora, non sembra mera utopia.

Con le sette reti segnate al , terza squadra in questa Serie A che deve subire una tale furia da parte di Ilicic e compagni, l'Atalanta ha raggiunto settanta reti nelle prime venticinque gare giocate, ad una media di 2,8 segnate a gara. In mezzo alla qualificazione alla Champions, primario obiettivo, anche quelli secondari, magari arrivare a 100.

Sono settant'anni che in Serie A non si verifica tale risultato, che porterebbe l'Atalanta a fare realmente la storia del calcio italiano. L'ultima squadra a realizzare almeno 70 dopo 25 partite di una stagione di Serie A era stata la nel 1958/59, ovvero 79: a fine annata, in virtù delle sole diciotto squadre in campionato, furono 95.

Altre squadre

Le squadre che in tempi recenti si è maggiormente avvicinata alle 100 reti in stagione, prerogativa europea di squadre come Manchester City, Real Madrid e Barcellona, sono state e , entrambe nella primavera del 2017: 94 per gli azzurri, 90 per i giallorossi. Scudetto comunque alla .

Nel 1950/1951 un tris di squadre in tripla cifra, per l'ultima volta in Serie A: il Campione d' arrivò fino a 107 goal, gli stessi messi a segno dall' seconda. La Juventus, terza, si fermò invece a 103. Da allora nessuno si è spinto così in alto, l'Atalanta ci proverà con 13 gare ancora da giocare.

Per la squadra di Gasperini significherà segnare almeno 2,3 a gara fino al termine della stagione, non proprio impossibile considerando quanto appaia infermabile l'attacco dell'Atalanta, riuscito a mettere a segno una goleada anche nell'andata degli ottavi di .

Proprio il cammino europeo potrebbe influire sul roboante reparto offensivo dell'Atalanta, fin qui però mai apparso stanco nonostante le gare da giocare ogni tre giorni. L'obiettivo è confermare la qualificazione in Champions. Tutto quello che verrò dopo non sarà altro che nuovi mattoni per costruire un futuro roseo bergamasco.