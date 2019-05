Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta ospita il Sassuolo nell'ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini si gioca nella 38ª e ultima giornata di la qualificazione alla prossima contro il di Roberto De Zerbi, matematicamente salvo e in lotta per il 10° posto finale. La Dea è 3ª in classifica con 66 punti (gli stessi dell' , ma è in vantaggio sui nerazzurri per gli scontri diretti) e un cammino di 19 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, gli emiliani si trovano in 3ª posizione con 43 punti, frutto di 9 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte.

Il colombiano Duvan Zapata è il miglior marcatore dei nerazzurri con 22 goal realizzati in 36 presenze, mentre Domenico Berardi e Khouma Babacar sono i giocatori più prolifici fra i neroverdi con 7 reti segnate a testa. L'Atalanta è reduce da 2 vittorie consecutive e un pareggio con la in campionato, oltre che dalla sconfitta in finale di Coppa contro la , mentre il Sassuolo ha rimediato 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-SASSUOLO

Atalanta-Sassuolo si giocherà domenica 26 maggio alle ore 20.30 al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, per via dei lavori di ristrutturazione in corso all'Atleti Azzurri d'Italia. Fra le due formazioni sarà il 12° confronto nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE ATALANTA-SASSUOLO IN TV E STREAMING

La partita Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, 485 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguirla anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SASSUOLO

Oltre a Toloi e Varnier, da tempo ai box per infortunio, Gasperini avrà un'unica ulteriore importante assenza, ovvero quella di Hateboer sulla fascia destra, con l'olandese squalificato per un turno dal Giudice sportivo. Al suo posto agirà Castagne, con Gosens a sinistra. In difesa tornerà titolare Palomino dopo la squalifica, con Mancini che potrebbe partire dalla panchina. Davanti Duvan Zapata e Ilicic saranno supportati sulla trequarti dal 'Papu' Gomez.

De Zerbi non avrà sicuramente a disposizione per infortunio Sensi a centrocampo e Magnani e Peluso in difesa. Davanti al portiere Consigli, Lirola e Rogerio agiranno da terzini, con la conferma per Demiral e Gian Marco Ferrari al centro. A centrocampo torna Bourabia dopo la squalifica: il francese se la gioca con Locatelli come mezzala. Magnanelli sarà il regista e Duncan completerà il reparto. Dubbi in attacco, dove il tecnico bresciano ha più opzioni. Djuricic potrebbe essere riproposto da 'finto nueve' in un tridente con Berardi e Boga. Assente per infortunio Babacar.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga.