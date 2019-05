Atalanta-Sassuolo, furiosa rissa all'intervallo: espulso Berardi

Tensione alla fine del primo tempo di Atalanta-Sassuolo: si accende una mischia tra le due squadre, Domenico Berardi rimedia un rosso diretto.

Un finale di primo tempo ad alta tensione a Reggio Emilia tra e : si accende una furiosa rissa a metà campo con quasi tutti i giocatori in campo coinvolti e anche alcuni membri dello staff dalle panchine.

De Roon e Magnanelli arrivano al contatto testa a testa, il centrocampista resta a terra con le mani sul volto, mentre Pegolo e altri giocatori del Sassuolo lo accusano di aver simulato. Il portiere lo solleva 'energicamente' scatenando una mischia che chiude la prima frazione di gara nel peggiore dei modi.

La beffa arriva però per la squadra emiliana, che perde Domenico Berardi: l'attaccante perde la testa in un secondo momento e viene trattenuto a forza, con l'arbitro che gli mostra un cartellino rosso diretto. Proprio Berardi aveva spaventato la Dea portando in vantaggio gli uomini di De Zerbi con un bel goal al 19'.

L'arbitro Doveri ha sanzionato inoltre con un cartellino giallo De Roon e Magnanelli, ma gli ospiti dovranno ora giocare l'intero secondo tempo in dieci uomini.