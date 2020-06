Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Ilicic va in tribuna

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo: Ilicic nemmeno in panchina per una leggera distorsione, De Zerbi sceglie Bourabia e Defrel.

Le formazioni ufficiali di - :

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Josip Ilicic non c'è. Eccola la grande novità dell'Atalanta, che deve fare a meno del proprio campione. Lo sloveno ha rimediato una leggera distorsione a una caviglia che gli impedirà anche di andare in panchina: si accomoderà dunque in tribuna.

A prendere il posto di Ilicic è Pasalic, che dunque agirà alle spalle della coppia offensiva Gomez-Zapata. Gasperini ha sciolto ogni dubbio in difesa: fuori Toloi, il trio davanti a Gollini è formato da Djimsiti, Caldara e Palomino.

Il Sassuolo si schiera con il consueto 4-2-3-1, con un paio di sorprese: in campo dal 1' Bourabia, che affiancherà Locatelli a centrocampo, e Defrel, che agirà nel ruolo di trequartista accanto a Boga e Berardi. Intoccabile Caputo.