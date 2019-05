Atalanta-Sassuolo: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta ospita il Sassuolo nell'ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini si gioca nella 38ª e ultima giornata di la qualificazione alla prossima contro il di Roberto De Zerbi, matematicamente salvo e in lotta per il 10° posto finale. La Dea è 3ª in classifica con 66 punti (gli stessi dell' , ma è in vantaggio sui nerazzurri per gli scontri diretti) e un cammino di 19 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, gli emiliani si trovano in 10ª posizione con 43 punti, frutto di 9 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte.

Il colombiano Duvan Zapata è il miglior marcatore dei nerazzurri con 22 goal realizzati in 36 presenze, mentre Domenico Berardi e Khouma Babacar sono i giocatori più prolifici fra i neroverdi con 7 reti segnate a testa. L'Atalanta è reduce da 2 vittorie consecutive e un pareggio con la in campionato, oltre che dalla sconfitta in finale di Coppa contro la , mentre il Sassuolo ha rimediato 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-SASSUOLO

Atalanta-Sassuolo si giocherà domenica 26 maggio alle ore 20.30 al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, per via dei lavori di ristrutturazione in corso all'Atleti Azzurri d'Italia. Fra le due formazioni sarà il 12° confronto nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE ATALANTA-SASSUOLO IN TV E STREAMING

La partita Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, 485 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguirla anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-SASSUOLO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

SASSUOLO (4-3-1-2): Pegolo; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Locatelli; Berardi, Boga.