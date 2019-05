Atalanta-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida il Sassuolo nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Occasione storica per l' di Gian Piero Gasperini, che si gioca contro il di Roberto De Zerbi, nella 38ª e ultima giornata di , quella che sarebbe una qualificazione storica dei bergamaschi in . La Dea è attualmente 3ª in classifica a quota 66 punti, gli stessi dell' , ma ha gli scontri diretti dalla sua parte e un vantaggio di una lunghezza sul e di tre sulla .

Dal canto suo il Sassuolo è decimo con 43 punti, e dopo aver conquistato la salvezza matematica ha ora come obiettivo quello di difendere l'attuale posizione, che porterebbe introiti importanti nelle casse societarie. La partita si disputerà al Mapei Stadium, curiosamente proprio l'impianto casalingo dei neroverdi, visti i lavori che stanno interessando l'Atleti Azzurri d' .

Gasperini deve fare i conti con la squalifica di Hateboer: al suo posto a destra sarà spostato Castagne, con Gosens sulla fascia mancina. In difesa si rivedrà Palomino, che potrebbe scalzare Mancini. De Zerbi registra diverse assenze: non saranno della gara Babacar in attacco, Sensi a centrocampo e Magnani e Peluso in difesa.

Davanti è probabile l'impiego di Djuricic come 'falso nueve', mentre a centrocampo è vivo il ballottaggio fra Bourabia e Locatelli per il ruolo di mezzala sinistra. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARTITA Atalanta-Sassuolo DATA 26 maggio 2019, 20.30 DOVE Mapei Stadium-Città del Tricolore, Reggio Emilia ARBITRO Daniele Doveri TV Sky STREAMING Sky Go

Atalanta-Sassuolo si disputerà la sera di domenica 26 maggio alle ore 20.30 nel palcoscenico del Mapei-Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida Atalanta-Sassuolo sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, 485 del digitale terrestre), con telecronaca curata da Federico Zancan, che sarà supportato dal commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita Atalanta-Sassuolo anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro personal computer, tablet e smartphone.

Goal dà la possibilità a tutti di seguire la sfida Atalanta-Sassuolo anche in diretta testuale. I lettori, collegandosi sul sito, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal pre-partita fino al fischio finale. Al termine del match, troveranno inoltre sul portale la cronaca e le pagelle, oltre alle dichiarazioni più importanti rilasciate a caldo dai giocatori e dai due allenatori.

Gasperini conferma in attacco il tandem Ilicic-Zapata, con 'Il Papu' Gomez a supporto alle loro spalle. A centrocampo è squalificato Hateboer: a destra agirà Castagne, con Gosens a sinistra e in mezzo la coppia Freuler-De Roon. In difesa saranno ancora assenti per infortunio Toloi e Varnier, ma rientra Palomino dopo la squalifica: l'argentino dovrebbe rilevare Mancini, che potrebbe pertanto partire dalla panchina.

Cinque assenze per infortunio per De Zerbi, che non avrà a disposizione contro l'Atalanta Magnani, Peluso e Lemos in difesa, Sensi a centrocampo e Babacar in attacco. Davanti Djuricic potrebbe essere riproposto come 'falso nueve' in un tridente con Berardi e Boga. La regia sarà affidata a Magnanelli, con Duncan e uno fra il rientrante Bourabia e Locatelli mezzali. In porta giocherà il titolare Consigli, davanti a lui Lirola e Rogerio saranno i due terzini, con Demiral e Gian Carlo Ferrari coppia centrale.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga.