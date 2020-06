Atalanta-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

L'Atalanta sfida il Sassuolo nel recupero della 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini e il di Roberto De Zerbi si sfidano nel recupero della 25ª giornata di . La Dea è 4ª in classifica con 48 punti e un cammino di 14 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, in piena zona , con un vantaggio di 3 lunghezze sulla e un ritardo di 6 dall' .

Il Sassuolo si trova invece all'11° posto assieme al a quota 32 punti, frutto di 9 successi, 5 pareggi e 11 sconfitte, e può nutrire ambizioni di qualificazione all' , anche tenendo conto che, visto il successo del in Coppa , sarà valido anche un piazzamento al 7° posto.

Nei 6 precedenti che si sono giocati in Serie A in casa dei bergamaschi, il bilancio è favorevole a questi ultimi con 3 vittorie, 2 pareggi e un'unica affermazione del Sassuolo. Quest'ultima risale alla prima sfida, disputatasi il 6 aprile 2014 e terminata 0-2 per gli ospiti con una doppietta di Nicola Sansone.

Nel computo generale, l'Atalanta ha vinto complessivamente le ultime 5 gare di campionato contro gli emiliani, e in caso di ulteriore k.o., il Sassuolo diventerebbe la prima squadra ad aver perso tutte e 6 le gare delle ultime 3 stagioni contro un'avversaria di Serie A. Fino a questo momento la formazione nerazzurro ha segnato 70 goal: in una stagione ha fatto meglio solamente nel 2018/19, quando chiuse l'anno con 77 reti in 38 partite.

Di fronte al Gewiss Stadium di Bergamno si sfideranno la squadra che ha segnato più reti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'Atalanta (8), e quella che ha fatto peggio di tutte, il Sassuolo (soltanto un goal da corner).

I nerazzurri sono reduci da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare di campionato, i neroverdi invece hanno collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 partite giocate nel torneo.

Lo sloveno Josip Ilicic è il miglior marcatore della Dea con 15 reti segnate, dall'altra parte il bomber è il centravanti Francesco Caputo, autore di 13 goal fino a questo momento. Il Sassuolo è l'avversaria contro cui il 'Papu' Gomez ha partecipato alla realizzazione di più goal, ben 11 (con 5 goal e 6 assist). In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Sassuolo

Atalanta-Sassuolo Data: 21 giugno 2020

21 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO ATALANTA-SASSUOLO

Atalanta-Sassuolo si disputerà la sera di domenica 21 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi della sezione di , è previsto per le ore 19.30. Sarà il 14° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Il recupero della 25ª giornata di Serie A, Atalanta-Sassuolo, sarà visibile in diretta televisiva su Sky, che lo trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Il match Atalanta-Sassuolo potrà essere visto da tifosi e appassionati anche in diretta . Un'opzione è costituita da Sky Go, piattaforma attraverso la quale gli abbonati Sky possono seguire la partita anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone e su pc e notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'applicazione per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale del servizio.

In alternativa è possibile acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, incluse le sfide della Serie A.

Gasperini ha indisponibile il solo Czyborra per un problema ai flessori e pensa all'attacco leggero. Davanti, infatti, il Papu Gómez potrebbe agire da finto nove, con Ilicic e Pasalic alle sue spalle. Se così fosse, Duvan Zapata e Muriel partirebbero dalla panchina. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire Hateboer a destra e Gosens a sinistra, con De Roon e Freuler interni. In porta giocherà Gollini, mentre è bagarre in difesa: Palomino è in vantaggio su Djimsiti per completare la linea a tre con Toloi e Caldara.

De Zerbi dovrebbe affidarsi a Ciccio Caputo nel ruolo di centravanti, con alle sue spalle il terzetto composto da Boga, Djuricic e Defrel sulla trequarti. Verso la panchina Berardi e Traoré. In mediana probabile tandem composto da Locatelli e Magnanelli. Fra i pali agirà l'ex Consigli, mentre in difesa, k.o. Romagna, Ferrari e Marlon formeranno la coppia centrale, con Toljan e il greco Kyriakopoulos favoriti nel ruolo di terzini.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pasalic; A. Gomez.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Boga, Djuricic, Defrel; Caputo.