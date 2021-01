Atalanta-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta sfida il Sassuolo nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 3 gennaio 2021

3 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini affronta il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 15ª giornata di , in una partita che mette in palio punti pesanti per la zona alta della classifica. I bergamaschi sono settimi con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano in 4ª posizione a quota 26, con un cammino di 7 successi, 5 pareggi e 2 k.o.

Il 4° posto in classifica con cui ha chiuso il 2020 rappresenta la miglior classifica del Sassuolo dopo le prime 14 giornate di Serie A, visto che in precedenza i neroverdi non erano mai andati oltre il 6° posto.

Nei 7 precedenti nel massimo campionato disputato in casa dei lombardi, questi ultimi conducono con 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, risalente al primo confronto del 6 aprile 2014 (2-0 per gli ospiti guidati da Eusebio Di Francesco grazie ad una doppietta di Nicola Sansone).

In tutte le ultime quattro stagioni, l’Atalanta ha vinto la prima partita dell’anno e in Serie A non è mai arrivata a 5 di fila; dall’altra parte, il Sassuolo ha vinto solo una volta su 8 la prima partita dell’anno solare (per il resto 3 pareggi e 4 sconfitte).

I nerazzurri hanno collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare del torneo, i neroverdi invece hanno collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la capolista .

Luis Muriel è il bomber dell'Atalanta in campionato con 7 reti, mentre Domenico Berardi è il miglior realizzatore del Sassuolo con 7 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-SASSUOLO

Atalanta-Sassuolo si giocherà il pomeriggio di domenica 3 gennaio 2021 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 15ª in Serie A fra le due formazioni in Serie A, è in programma alle ore 15 insieme a gran parte del resto delle partite del turno.

La sfida Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Sarà possibile, mediante Sky Go, seguire Atalanta-Sassuolo anche in diretta su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nella seconda, invece, occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le partite di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire

Gasperini, con il 'Papu' Gómez sul mercato e ormai destinato a lasciare Bergamo, davanti dovrebbe puntare su Pessina trequartista alle spalle del tandem d'attacco composto da Ilicic (favorito su Muriel) e Duvan Zapata. A centrocampo De Roon e Freuler agiranno da interni, mentre Hateboer e Gosens presidieranno le due fasce. In porta dovrebbe agire Gollini, davanti a lui una linea a tre difensiva formata da Djimsiti, Romero e Palomino.

Consueto 4-2-3-1 per De Zerbi, che registra le assenze in difesa di Rogerio e del lungodegente Romagna, e a centrocampo di Ricci. Davanti al portiere Consigli, dietro Muldur e Kyriakopoulos saranno i due terzini, con Chiriches e Gian Marco Ferrari difensori centrali. Davanit alla difesa il tandem sulla mediana composto da Locatelli e Maxime López. In attacco Caputo sarà il centravanti, supportato sulla trequarti dal trio formato da Berardi, Djuricic, Boga.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, M. López; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.