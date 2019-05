Atalanta-Sassuolo 3-1: Dea in Champions, Gasperini fa la storia

Zapata, Gomez e Pasalic rimontano il vantaggio iniziale di Berardi, poi espulso. L'Atalanta si qualifica in Champions per la prima volta nella storia.

La storia è compiuta: l' di Gasperini si qualifica per la prima volta in , battendo 3-1 il in rimonta.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il vantaggio siglato da Berardi aveva gelato tutto il Mapei Stadium, completamente tinto di nerazzurro, ma la Dea ha reagito alla grande già nel primo tempo con il 23° goal in campionato di Duvan Zapata.

Durante l'intervallo si è scatenato poi il parapiglia, con la conseguente espulsione di Berardi che ha spianato la strada all'Atalanta. Nella ripresa sono infatti arrivati prima il goal del Papu Gomez e poi quello di Pasalic che ha sentenziato definitivamente il Sassuolo.

Gli ultimi 20 minuti sono stati semplicemente di attesa prima di scatenare una festa probabilmente impensabile all'inizio della stagione. L'Atalanta conclude al terzo posto in classifica e si qualifica in Champions League per la prima volta nella sua storia.

I GOAL

19' BERARDI 0-1



Grande assist di tacco di Duncan per Berardi, che entra in area e batte Gollini con un destro all'angolino.

35' ZAPATA 1-1



Su azione da corner, il pallone carambola sul corpo di Zapata che in qualche modo riesce a trovare il goal da due passi.

53' GOMEZ 2-1

Pegolo respinge il primo tiro di Ilicic, ma sulla ribattuta arriva Gomez che con un colpo sotto infila il pallone in rete nonostante la deviazione di Demiral.

65' PASALIC 3-1

Cross perfetto di Gomez per Pasalic che arriva sul secondo palo con i tempi giusti e schiaccia il pallone alle spalle di Pegolo.

IL TABELLINO

ATALANTA-SASSUOLO 2-1

MARCATORI: 19' Berardi (S), 35' Zapata (A), 53' Gomez (A), 65' Pasalic (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini (93' Rossi); Djimsiti, Palomino, Masiello (62' Pasalic); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (93' Mancini); Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

SASSUOLO (4-3-1-2): Pegolo; Lirola (92' Raspadori), Ferrari, Demiral, Rogerio; Bourabia, Manganelli, Duncan; Locatelli (59' Djuricic); Berardi, Boga (85' Sernicola). Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Doveri

L'articolo prosegue qui sotto

Ammoniti: Ilicic, De Roon, Rogerio, Magnanelli, Ferrari, Magnanelli

Espulsi: Berardi, Magnanelli