Atalanta-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Sampdoria

Atalanta-Sampdoria Data: 28 febbraio 2022

28 febbraio 2022 Orario: 20.50

20.50 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 27ª giornata di Serie A ha Atalanta-Sampdoria come ultima partita in programma. Si tratta di due squadre in situazioni di classifica diverse, ma reduci entrambe da risultati altalenanti nell'ultimo periodo.

L'Atalanta è reduce dallo straordinario successo per 0-3 ottenuto in trasferta contro L'Olympiacos, che è valso l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. In campionato, invece, la Dea ha conquistato appena 3 punti nelle ultime 5 giornate.

Migliore il rendimento recente della Sampdoria, che comunque ha avuto alti e bassi. Nelle ultime 5 giornate blucerchiati hanno conquistato vittorie importanti contro Sassuolo ed Empoli, ma hanno anche perso contro Torino, Spezia e Milan.

Il confronto tra le due squadre giocato in terra bergamasca ha recente avuto un bilancio in perfetta parità. Le ultime 8 sfide giocate in casa della Dea hanno infatti visto i nerazzurri e i blucerchiati trionfare 4 volte a testa. L'ultima di queste partite l'ha vinta la Samp per 1-3, con i goal di Quagliarella, Thorsby e Jankto.

Di seguito molte altre informazioni riguardo ad Atalanta-Sampdoria, ovvero dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni schierate dai due tecnici.

ORARIO ATALANTA-SAMPDORIA

La sfida che vedrà fronteggiarsi Atalanta e Sampdoria è in programma lunedì 28 febbraio 2022, con il calcio d'inizio fissato per le ore 20.50. I 5 minuti di ritardo rispetto all'orario classico sono in segno di solidarietà verso l'Ucraina dopo l'invasione russa. Il teatro del match sarà il 'Gewiss Stadium' di Bergamo.



DOVE VEDERE ATALANTA SAMPDORIA IN TV

Atalanta-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Potranno usufruire della diretta televisiva sia i possessori di una moderna smart tv che coloro che hanno un televisore non di ultima generazione. I primi dovranno semplicemente accedere all'app, mentre la seconda categoria dovrà procurarsi uno dei seguenti dispositivi da collegare al televisore: PlayStation 4/5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Dario Mastroianni racconterà il match del 'Gewiss Stadium' per DAZN, con il supporto di Dario Marcolin per quanto riguarda il commento tecnico.

ATALANTA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN permette ai propri abbonati di seguire i suoi eventi anche in streaming. C'è quindi la possibilità di assistere ad Atalanta-Sampdoria accedendo al sito ufficiale da pc e notebook, oppure scaricando l'app per smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida che chiude la 27ª giornata di Serie A verrà seguita anche qui, sul portale di GOAL con l'apposita diretta testuale. Dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale: non vi faremo perdere nulla della gara.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA

Emergenza in difesa per Gasperini, con Demiral e Djimsiti squalificati mentre Palomino out per infortunio. In campo il giovane Scalvini e De Roon in posizione più arretrata del solito, con Toloi a completare il trio davanti a Musso. In mediana Freuler e Koopmeiners, con Zappacosta e uno tra Pezzella o Maehle sulle corsie esterne. Il 3-4-1-2 dei nerazzurri prevede infine Pasalic alle spalle di Malinovskyi e Boga.

Assenze anche per Giampaolo, che deve rinunciare per squalifica a Bereszynski e Candreva. Tra i pali Falcone con davanti Colley e uno tra Ferrari e Yoshida. Ballotaggio anche per il ruolo di terzino sinistro tra Murru e Augello, mentre dall'altra parte dovrebeb giocare Conti. Rincon, Ekdal e Thorsby formano il trio di centrocampo, con Sabiri dietro alle due punte Quagliarella e Caputo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Boga.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Conti, Yoshida, Colley, Murru; Rincon, Ekdal, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo.