Atalanta-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta sfida la Sampdoria nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 24 ottobre 2020

24 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida la Sampdoria di Claudio Ranieri nell'anticipo della 5ª giornata di . La Dea è 3ª in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e una sconfitta, mentre i genovesi si trovano al 9° posto con 6 punti e un cammino di 2 vittorie e 2 sconfitte.

Nelle 48 sfide casalinghe in Serie A, i nerazzurri prevalgono sui blucerchiati con 21 vittorie, 17 pareggi e 10 sconfitte. I bergamaschi sono imbattuti da 3 gare contro i liguri, e qualora riuscissero a non perdere sabato pomeriggio infilerebbero una serie di 4 partite senza sconfitte nel confronto, come non accadeva dal dicembre del 1992.

La Dea, dopo aver perso pesantemente per 4-1 contro il Napoli in trasferta nell'ultima giornata, si è ripresa bene in settimana, vincendo sempre fuoricasa per 4-0 la sfida di esordio in Champions League contro i danesi del Midtjylland. Per quanto riguarda invece la Sampdoria, la squadra di Ranieri ha travolto 3-0 la Lazio nell'ultimo turno.

Il 'Papu' Gómez è al momento fra i sei giocatori in vetta alla classifica marcatori del torneo con 4 reti realizzate, 3 sono invece i goal segnati da Fabio Quagliarella, il bomber dei blucerchiati. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-SAMPDORIA

Atalanta-Sampdoria si disputerà il pomeriggio di sabato 24 ottobre 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. La partita, che sarà la 97ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 15.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv l'anticipo della 5ª giornata di Serie A Atalanta-Sampdoria. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, che sarà supportato da Fernando Orsi al commento tecnico.

Chi volesse potrà seguire Atalanta-Sampdoria anche in diretta . La gara sarà visibile per gli abbonati Sky mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un ulteriore possibilità per tutti i tifosi e gli appassionati è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di molti eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi conavrete la possibilità di seguire l'anticipoanchesul sito, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto della partita.

Gasperini potrebbe lanciare Miranchuk nell'undici titolare dopo la buona prova contro i danesi del Midtjylland in . In questa ipotesi il russo agirebbe sulla trequarti accanto al Papu Gómez, facendo riposare Ilicic e Muriel. Davanti Duvan Zapata è favorito su Lammers, mentre il centrocampo sarà probabilmente quello tipo, con De Roon e Freuler interni ed Hateboer e Gosens sulle due corsie laterali. In difesa accanto a Toloi e Djimsiti potrebbe rivedersi dal 1' Palomino al posto dell'argentino Romero. In porta giocherà Sportiello.

Ranieri si affiderà al consueto 4-4-2. Davanti, con Gabbiadini ancora alle prese con problemi fisici, conferma per il tandem Ramírez-Quagliarella. Candreva e Jankto, favorito su Verre e Damsgaard, si candidano a presidiare le due fasce, mentre Ekdal e Thorsby dovrebbero essere i due interni. Fra i pali ci sarà Audero. Al centro della difesa fiducia a Tonelli, con Yoshida che potrebbe ancora spuntarla su Colley al suo fianco. Bereszynski e Augello saranno infine i due terzini.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; A. Gómez, Miranchuk; D. Zapata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramírez, Quagliarella.