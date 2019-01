Atalanta-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta ospita la Roma nella 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita la Roma di Eusebio Di Francesco nella 21ª giornata di Serie A . I bergamaschi sono settimi in classifica con 31 punti frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i capitolini occupano il 5° posto con 33 punti e un cammino di 9 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Il colombiano Duvan Zapata è il miglior marcatore fra i nerazzurri con 14 goal in 20 presenze, mentre il Faraone Stephan El Shaarawy è il giocatore più prolifico dei giallorossi con 6 reti in 12 partite giocate. L'Atalanta è reduce da un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, la Roma invece ha collezionato 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-ROMA

Atalanta-Roma si giocherà domenica 27 gennaio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sarà il 114° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ATALANTA-ROMA IN TV E STREAMING

La partita Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-ROMA

Gasperini avrà ancora fuori per infortunio Freuler a centrocampo. In difesa dovrebbe tornare dal 1' Palomino al posto di Djimsiti, mentre a centrocampo si va verso la conferma di Pasalic. A sinistra Gosens spera di scalzare Castagne, mentre in attacco Ilicic e Gomez saranno i due trequartisti dietro il centravanti Duvan Zapata.

Sempre tanti infortunati per Di Francesco, che non potrà ancora schierare Mirante, Juan Jesus e Perotti e ha perso anche Under nel corso della sfida col Torino. Nel ruolo di esterno destro difensivo si rivedrà Florenzi, che ha smaltito i postumi dell'influenza, anche se Karsdorp potrebbe essere confermato. Riecco Nzonzi, che partirà titolare. In attacco Dzeko è in vantaggio su Schick per il ruolo di centravanti, con Zaniolo, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy a supporto. Di nuovo in gruppo De Rossi, fermo per influenza Fazio che però dovrebbe farcela.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; D. Zapata.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.