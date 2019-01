Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: Dzeko e Pellegrini titolari, Palomino fuori

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma: Gasperini esclude Palomino dall'undici titolare, Di Francesco insiste su Dzeko con Pellegrini. C'è Karsdorp.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Esclusione a sorpresa nella difesa dell'Atalanta: non c'è Palomino, al suo posto con Toloi e Mancini c'è Djimsiti davanti a Berisha. Conferme tra centrocampo e attacco: Hateboer e Castagne larghi, Pasalic al posto di Freuler con De Roon in mezzo, poi tridente con Gomez, Ilicic e Zapata.

Di Francesco sceglie ancora Dzeko titolare, con Zaniolo, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy alle sue spalle. In mezzo Cristante e Nzonzi, in difesa con Manolas c'è Marcano al posto di Fazio, con Karsdorp e Kolarov terzini. Olsen in porta.