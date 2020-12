Atalanta-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta sfida la Roma nella 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 20 dicembre 2020

20 dicembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Roma di Paulo Fonseca si sfidano nel big match della 13ª giornata di . I bergamaschi occupano l'8ª posizione in classifica con 18 punti, frutto di 5 successi, 3 pareggi e 3 k.o., i capitolini si trovano al 4° posto a quota 24, con un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte e a pari merito con la , 3ª.

Nei 58 precedenti giocati in casa in Serie A la Dea è in vantaggio con 20 vittorie, 20 pareggi e 18 affermazioni della Lupa, in un quadro comunque di grande equilibrio.

I nerazzurri hanno collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate, i giallorossi sono reduci da una sconfitta pesante contro il , un pareggio e due successi consecutivi.

Luis Muriel e il 'Papu' Gómez, quest'ultimo al centro di un vero e proprio caso dopo la frattura con il suo allenatore, sono i migliori marcatori dell'Atalanta nel torneo con 4 goal, l'armeno Henrikh Mkhitaryan è il bomber della Roma con 7 reti all'attivo.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-ROMA

Atalanta-Roma si disputerà la sera di domenica 20 dicembre 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 117ª in Serie A fra le due squadre, è previsto per le ore 18.00.

La sfida Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Atalanta-Roma anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi in questo caso precedentemente si scaricare la app disponibile per sistemi Android e iOS.

Un'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui le partite della Serie A, acquistando uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraversopotrete inoltre seguire l'interessante confrontosul sito. Collegandovi con il portale, troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

In casa Atalanta continua a tener banco il 'Caso Gómez', con i rapporti fra 'Il Papu' e il tecnico Gasperini sempre complicati nonostante l'impiego dell'argentino nel secondo tempo contro la Juventuse i tentativi di mediazione della società. Il numero 10 atalantino dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina, a vantaggio di Malinovskiy e Pessina, che con ogni probabilità saranno i due trequartisti all'Olimpico. Come centravanti Muriel potrebbe invece essere preferito a Zapata. Per il resto si va verso la conferma della squadra che ha strappato un punto ai campioni d' . Sulle due fasce Hateboer e Gosens (favorito su Mojica), in mezzo De Roon e Freuler, visto anche l'infortunio di Pasalic. In porta giocherà Gollini, davanti a lui la difesa sarà composta da Palomino, Romero e Djimsiti.

Si svuota l'infermeria di Fonseca, che avrà ai box soltanto due elementi: oltre al lungodegente Zaniolo, unicamente l'argentino Pastore. Dzeko sarà preferito come centravanti a Borja Mayoral, mentre sulla trequarti è possibile che torni titolare Pedro a spese di Vilar, con Pellegrini nuovamente in mediana. Lo spagnolo affiancherebbe Mkhitaryan. Karsdorp darà il cambio a destra a Bruno Peres e Spinazzola sarà confermato sulla sinistra. In porta giocherà Pau López, in difesa Mancini e Ibañez affiancheranno l'inglese Smalling.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Pessina; Muriel.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.