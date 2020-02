Atalanta-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida la Roma nell'anticipo serale della 24ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini sfida in casa la di Paulo Fonseca nell'anticipo serale del sabato della 24ª giornata di . La gara è uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima : i bergamaschi sono quarti a quota 42 punti con un cammino di 12 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, i capitolini seguono al 5° posto con 39 punti e un cammino di 11 vittorie, 6 pareggi e 6 k.o.

Nei 57 precedenti fra le due formazioni in Serie A disputati in casa dei lombardi, si registra un sostanziale equilibrio con una leggera prevalenza dei pareggi, 20, a fronte di 19 vittorie nerazzurre e di 18 successi giallorossi.

Nelle ultime 7 sfide interne contro la Roma, l'Atalanta ha ottenuto un'unica vittoria, collezionando per il resto 3 pareggi e 3 sconfitte. Con 42 punti nelle prime 23 giornate i bergamaschi hanno eguagliato il loro record, ottenuto nella stagione 2016/17. Con l'inizio del nuovo anno solare i risultati dei giallorossi sono stati invece piuttosto deludenti, con ben 4 sconfitte nelle 6 gare giocate nel torneo.

Se l'Atalanta ha rimediato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, la Roma viene da una vittoria, un pareggio nel Derby capitolino e 2 sconfitte di fila nelle ultime 4 gare. Josip Ilicic è il miglior marcatore dei nerazzurri con 14 reti segnate, mentre Edin Dzeko è il bomber giallorosso con 10 centri stagionali in campionato.

Il bosniaco ha partecipato a cinque reti nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A, grazie a 4 goal (doppietta nel precedente più recente nel gennaio 2019) e un assist. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-ROMA

Atalanta-Roma si disputerà la sera di sabato 15 febbraio 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretto dal signor Daniele Orsato di Schio, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 116° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Atalanta-Roma, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Atalanta-Roma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno seguire l'anticipo serale del sabato, Atalanta-Roma, in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, o su dispositivi mobili quali tablet e smarthone, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno visibili in modalità on demand.

Gasperini dovrebbe puntare nuovamente in attacco su Duvan Zapata, con Muriel che partirà con ogni probabilità dalla panchina. Alle sue spalle, sulla trequarti, la coppia composta dal 'Papu' Gomez e Ilicic. A centrocampo tornerà in mezzo dopo il turno di squalifica una pedina importante come De Roon, che dovrebbe affiancare Freuler, preferito a Pasalic. Sulla fascia destra Castagne potrebbe spuntarla su Hateboer, mentre a sinistra ci sarà Gosens. Toloi, Palomino e Djimsiti comporranno la linea a tre difensiva davanti al portiere Gollini.

Fonseca, a causa delle tante assenze, dovrà fare di necessità virtù. Fra i pali ci sarà Pau López, mentre in difesa come terzini Bruno Peres e Spinazzola dovrebbero essere preferiti a Santon e Kolarov, con l'inserimento al centro di Fazio in copia con Smalling, visto che Mancini sarà avanzato in mediana accanto a Veretout. Cristante è infatti squalificato, mentre Diawara è ancora indisponibile per infortunio. Bagarre sulla trequarti, dove, a parte gli infortunati Zaniolo e Pastore in 5 si contendono 3 maglie: sicura la presenza di Lorenzo Pellegrini, di rientro dalla squalifica, con Mkhitaryan e Perotti che potrebbero spuntarla su Under e Kluivert. Davanti, infine, il solito Dzeko ad agire da centravanti.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Veretout; Mkhitaryan, L. Pellegrini, Perotti; Dzeko