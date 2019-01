Atalanta-Roma 3-3: Dea dai due volti, Lupa ancora rimontata

La Roma passa in vantaggio di tre goal con la doppietta di Dzeko e il goal di El Shaarawy, l'Atalanta rimonta con Castagne, Toloi e Zapata.

Clamorosa rimonta all'Atleti Azzurri d'Italia, dove la Roma passa in vantaggio di tre reti e viene incredibilmente rimontata da una pazza Atalanta. Match dai due volti con la doppietta iniziale di Dzeko e la rete del pari finale firmata da Zapata, che si riscatta dopo un rigore sbagliato.

I giallorossi partono fortissimo sull'asse Zaniolo-Dzeko: la sponda di petto del giovane talento italiano è perfetta per il centravanti bosniaco, che in area batte Berisha con una conclusione ravvicinata. La reazione dell'Atalanta arriva con una grandissima verticalizzazione di Gomez per Ilicic, che conclude al volo di sinistro ma non trova la porta di pochissimo.

I padroni di casa spingono con i tre attaccanti senza trovare la porta, ma lasciano ampi spazi alle ripartenze ospiti: poco dopo la mezz'ora arriva allora il raddoppio con la bella verticalizzazione di N'Zonzi per Dzeko, che questa volta salta Berisha e deposita in rete la personale doppietta.

A questo punto l'Atalanta si getta a testa bassa nella metà campo avversaria ma la Roma punge ancora in contropiede: Zaniolo sfrutta la prateria lasciata dalla difesa avversaria e serve El Shaarawy, che tutto solo davanti a Berisha ha il tempo di controllare e concludere il tris. Poco prima dell'intervallo la Dea accende nuovamente le proprie speranze con un bel cross di Gomez dalla destra: Castagne supera Karsdorp nel gioco aereo e insacca di testa sul secondo palo.

Ad inizio ripresa Ilicic viene messo in porta da un grande assist di Gomez, ma lo sloveno perde clamorosamente il controllo del pallone nel momento della battuta davanti a Olsen. E' solo il preludio al goal del 2-3, che viene servito ancora una volta dal cross del Papu: questa volta ringrazia Toloi, che di testa batte ancora il portiere giallorosso e accorcia.

La Dea continua a spingere e al 70' Ilicic viene steso da Kolarov in area: l'arbitro consulta il VAR e concede il penalty, dal dischetto Zapata spara però alle stelle e grazia la Roma. Passa un solo minuto e il colombiano si riscatta sull'assist di Ilicic: la conclusione di destro è leggermente deviata da Manolas e finisce alle spalle di Olsen, non esente da colpe nell'occasione.

A questo punto la Roma sbanda sull'impeto di un'Atalanta caricata dall'incredibile rimonta: la squadra di Di Francesco non riesce a ripartire e la formazione di casa sfiora più volte il goal del vantaggio sfruttando ancora il gioco aereo, ma nel finale il muro ospite regge e porta a casa un punto amaro.

I GOAL

3’ DZEKO 0-1 – Kolarov mette a centro area un bel cross dalla sinistra, Zaniolo fa da sponda di petto per Dzeko, che controlla e incrocia di destro all'angolo.

33' DZEKO 0-2 - Perfetta verticalizzazione rasoterra di N'Zonzi per Dzeko, che salta Berisha in uscita e insacca con un preciso diagonale.

41' EL SHAARAWY 0-3 - Micidiale ripartenza della Roma con l'ultimo passaggio di Zaniolo per El Shaarawy, che tutto solo davanti a Berisha controlla e insacca con una conclusione centrale.

45' CASTAGNE 1-3 - Bel cross di Gomez dalla destra per la testa di Castagne, che brucia Karsdorp e schiaccia vicino al palo.

59' TOLOI 2-3 - Altro cross al bacio di Gomez sugli sviluppi di un calcio piazzato, Toloi anticipa tutti e di testa supera Olsen.

71' ZAPATA 3-3 - Il colombiano entra in area e viene servito sul destro da Ilicic, la conclusione è sporcata da Manolas ma beffa Olsen sul proprio palo. Non particolarmente reattivo il portiere svedese in questa occasione.

IL TABELLINO

ATALANTA-ROMA 3-3

Marcatori: 3' Dzeko (R), 33' Dzeko (R), 41' El Shaarawy (R), 45' Castagne (A), 59' Toloi (A), 71' Zapata (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini (53' Palomino); Hateboer, De Roon, Pasalic (91' Pessina), Castagne; Gomez, Ilicic (84' Barrow); Zapata.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp (78' Fazio), Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini (65' Florenzi), El Shaarawy (62' Kluivert); Dzeko.

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Manolas, N'Zonzi, Cristante