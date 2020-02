Atalanta-Roma 2-1: la Dea vince in rimonta lo 'spareggio' Champions

L'Atalanta grazie alle reti di Palomino e Pasalic batte la Roma, che aveva assaporato il sapore dei tre punti con la firma di Dzeko.

L' batte la e fa uno scatto importante, se non decisivo, per accaparrarsi il quarto posto della classifica, allungando a +6 punti proprio dalla Roma. I giallorossi questa sera hanno dimostrato di essere ancora un passo indietro rispetto alla squadra di Gasperini, subendo una rimonta glaciale.

Rivedi Atalanta-Roma streaming su DAZN

Atalanta-Roma è una sfida che vale la , a conti fatti, ed in campo le aspettative non vengono disattese per niente. La squadra di Bergamo parte subito forte, come spesso accade soprattutto in casa, e schiaccia i giallorossi davanti alla porta di Pau Lopez. La Dea non riesce però a sbloccare la partita, anche per un miracolo dello stesso portiere spagnolo sul Papu Gomez nel primo tempo.

Altre squadre

Così a passare in vantaggio è la Roma, come recita una delle leggi del calcio più antiche del mondo, con la firma di Edin Dzeko alla prima vera occasione chiara della partita. Nella ripresa però cambia tutto e la furia nerazzurra diventa troppo accesa e forte per una Roma ancora troppo fragile in difesa: i goal di Palomino e del subentrante Pasalic, arrivati a distanza di nove minuti l'uno dall'altro, indirizzano in modo decisivo l'esito della partita.

Nel finale di partita la Roma non riesce quasi mai ad impensierire gli avversari, anzi, è più l'Atalanta che controlla con il consueto palleggio l'andamento del match.

IL TABELLINO

Atalanta-Roma 2-1

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic (83'Malinovskyi), Gomez (86' Muriel); Zapata (59' Pasalic).

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini (68' Veretout), Pellegrini; Perotti (78' Villar), Mkhitaryan, Kluivert (62' Perez); Dzeko.

Ammoniti : Mancini, Mkhitaryan, Gosens, Fazio, Carles Perez

Espulsi :-

Arbitro : Daniele Orsato