Atalanta-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta sfida il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Vicino alle semifinali della scorsa Champions League, l' Atalanta si sta riconfermando anche in questa stagione europea: di fronte ai bergamaschi, negli ottavi di finale, c'è il Real Madrid di Zidane. Una gara per alzare l'asticella e stupire ancora una volta.

L'Atalanta ha conquistato il secondo posto nel proprio girone alle spalle del Liverpool, mentre il Real Madrid è arrivata in cima alla classifica nel raggruppamento che comprendeva anche l'Inter: meneghini eliminati, con il Borussia Monchengladbach secondo.

Il Real Madrid deve fare i conti con una difficile situazione riguardo agli infortunati e una distanza considerevole dai cugini dell'Atletico in campionato: non proprio una stagione da incorniciare fin qui, visto anche il risicato passaggio agli ottavi di Champions, nonostante il primo posto.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Real Madrid, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-REAL MADRID

La partita degli ottavi di Champions League valida per l'andata si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo mercoledì 24 febbraio: Atalanta contro Real Madrid prevista alle ore 21.

Atalanta-Real Madrid verrà trasmessa in diretta tv esclusia da Sky: canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il match non sarà dunque visibile in chiaro sulle reti Mediaset.

Atalanta-Real Madrid sarà trasmessa anche in diretta streaming. Chi è in possesso di un abbonamento Sky potrà scaricare l'app di Sky Go su smartphone e tablet, su pc o notebook. Un'altra possibilità per seguire la partita è Now Tv: il servizio di streaming di Sky offre infatti la visione di diversi eventi calcistici nel proprio palinsesto. Bisognerà collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti specifici.

Potete seguire Atalanta-Real Madrid anche in diretta testuale su Goal. Sul nostro sito potrete trovare aggiornamenti sulle probabili formazioni e curiosità già da prima del fischio d'inizio, poi la cronaca live vi accompagnerà azione per azione fino al fischio finale.

Senza Hateboer, Gasperini dovrebbe puntare su Maehle sulla fascia destra, con De Roon, Freuler e Gosens a completare la linea di centrocampo. In attacco Ilicic e Zapata dovrebbero essere preferiti a Muriel, con Pessina alle loro spalle. Davanti a Gollini spazio per Toloi, Romero e Djimsiti, favorito su Palomino.

Emergenza assoluta per il Real Madrid, che a meno di recuperi in extremis non può contare su giocatori come Carvajal, Marcelo, Militao, Valverde e Hazard. Il grande dubbio è Benzema, che potrebbe partire dalla panchina o stringere i denti e rischiare.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior.