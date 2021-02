Atalanta-Real Madrid, continua l'ecatombe: anche Benzema in dubbio

Il francese è alle prese con un infortunio per cui non potrebbe giocare la sfida di Champions in quel di Bergamo: tante assenze per Zidane.

Rischia di presentarsi con gli uomini contati in quel di Bergamo, il Real Madrid di Zidane. Un grosso rischio per i Blancos la trasferta italiana, valida per l'andata degli ottavi di Champions League: diversi giocatori fondamentali rimarranno fuori. In dubbio c'è anche Karim Benzema .

L'attaccante francese, goleador e leader del Real Madrid, salterà infatti la gara contro il Valladolid del prossimo turno di Liga per un problema all'adduttore, che lo mette a serio rischio anche per la trasferta contro l'Atalanta. Recupero difficile per l'ex Lione.

Zidane non indora la pillola, evidenziando che Benzema potrebbe non esserci:

"Per noi è un giocatore importantissimo. Vediamo quali saranno le sue condizioni nei prossimi giorni, quindi decideremo se farlo giocare o meno. Non domani, però"

Hugo Duro, Blanco, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Carrillo y Arribas

Il Real Madrid non potrà contare su Sergio Ramos, Carvajal, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Marcelo, Hazard e Militao. Diversi titolarissimi, tra cui il capitano, ma anche un campione come Hazard. Un periodo duro per i Blancos, costretti a chiamare in prima squadra i giovanissimi Hugo Duro, Blanco, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Carrillo e Arribas.

Trascinatore del Real Madrid nella scorsa stagione, che ha portato i Blancos nuovamente sul tetto di Spagna, nel 2020/2021 Benzema ha fatto i conti con diversi problemi fisici, che ne hanno limitato le prestazioni. Senza di lui, al 100%, il potenziale offesivo del team Zidane è enormemente limitato.

Arrivato agli ottavi di Champions per il rotto della cuffia, il Real se la vedrà contro l'Atalanta in quel di Bergamo. Una squadra, quella di Gasperini, che nell'ultimo anno ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque in Europa: e senza i suoi campioni, per i Blancos la strada si fa già in salita. Certo, in attesa che il campo parli, in Italia prima e a Madrid poi.