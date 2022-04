Atalanta qualificata alla semifinale di Europa League se...? Cosa serve ai nerazzurri

L'Atalanta continua a sognare la vittoria dell'Europa League e dunque del suo primo trofeo internazionale. Dopo la retrocessione dalla Champions e i successi nei playoff e negli ottavi rispettivamente contro Olympiacos e Bayer Leverkusen, la Dea è in competizione con il Lipsia per un posto in semifinale.

Nell'andata della doppia sfida giocata in Germania l'Atalanta ha pareggiato 1-1: vantaggio di Muriel nella prima frazione, autorete di Zappacosta nella seconda dopo il rigore parato da Musso pochi secondi prima. Ora le due squadre si giocano la qualificazione a Bergamo.

ATALANTA IN SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE SE

Batte il Lipsia con qualsiasi risultato (tempi regolamentari, supplementari o rigori)

ATALANTA ELIMINATA DAL LIPSIA SE

Perde con qualsiasi risultato (tempi regolamentari, supplementari o rigori)

ATALANTA-LIPSIA, COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ?

In virtù del cambio di regolamento voluto dall'UEFA dall'edizione 2021/2022, non esiste più la regola del goal che vale doppio in trasferta. Dunque, dopo l'1-1 di Lipsia-Atalanta, ogni tipo di pareggio (sia esso 0-0 o 9-9) a Bergamo porterà ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere chi affronterà in semifinale una tra Braga e Rangers.

La partita tra Atalanta e Lipsia a Bergamo è prevista giovedì 14 aprile 2022 alle ore 18:45. Come detto, in semifinale la vincente sfiderà la squadra che avrà la meglio tra Braga e Rangers. Dall'altra parte del tabellone, invece, si giocano un posto in finale Barcellona, Eintracht Francoforte, West Ham e Lione.

Tra le otto squadre rimaste in gioco solamente l'Eintracht ha già vinto la competizione: un successo che risale al 1980 e al Derby tedesco che vide il Borussia Monchengladbach arrivare secondo nell'allora doppia finale tra andata e ritorno.