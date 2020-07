L'Atalanta può fare la storia: cinque giocatori in doppia cifra

Gosens e Pasalic sono a quota 9, Ilicic, Zapata e Muriel sono già sopra i 15: una macchina da goal incredibile per la Dea.

La gara contro il ha avvicinato l' a diversi obiettivi. La diretta, la possibilità di continuare a lottare per lo Scudetto e ovviamente tutta quella serie di dati secondari che potrebbero portare la Dea a superare record mai visti per sè stessa e per altri.

Grazie alle sei reti nel derby lombardo, l'Atalanta è ad appena sette reti dal raggiungere le cento nel campionato 2019/2020. Nell'attuale annata, in Europa solamente il c'è riuscito, arrivando proprio a tale cifra secca nell'ultima giornata di . Seppur con quattro gare in meno, in virtù del torneo a 34 giornate tedesco.

Nelle ultime cinque gare di campionato l'Atalanta può superare il Bayern e riportare in le cento reti settant'anni dopo l'ultima volta. Un dato clamoroso di squadra, al quale si aggiunge quello dei singoli. Essenziale per i 93 goal segnati fin qui dalla terribile banda di Gasperini.

Altre squadre

L'Atalanta può infatti raggiungere il relativamente al numero di giocatori in doppia cifra. I Citizens sono riusciti a mettere in classifica cinque elementi dalle dieci reti in su, la Dea è a tre, ma Gosens e Pasalic a quota nove in campionato e vicinissimi al gran traguardo.

Attualmente l'Atalanta ha in Muriel il massimo cannoniere, con 17 goal segnati quasi sempre da subentrante, mentre Zapata si è avvicinato al connazionale grazie a 16 reti. Ilicic, in crisi dopo il ritorno in campo, si è invece fermato a 15, desideroso di tornare a segnare il prima possibile.

Una lunga lista di giocatori andati in goal, con Gosens e Pasalic dunque pronti a passare nella parte più nobile della classifica marcatori. Ed occhio anche al Papu Gomez, stavolta fermo a soli sei reti in virtù di una stagione passata sopratutto a generare record di assist. E' comunque a 6 centri e la doppia cifra non è poi così lontana. In cinque giornate, l'Atalanta può ancora stracciare ogni record realizzativo su piazza.