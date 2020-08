Atalanta-PSG dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e PSG di fronte ai quarti di finale di Champions League: le info sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

ATALANTA- : CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -PSG

-PSG Data: 12 agosto 2020

12 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Ora si inizia a fare finalmente sul serio: è tempo di Final Eight per la con il quarto di finale che mette di fronte la sorpresa Atalanta e il PSG.

I bergamaschi hanno la ghiotta opportunità di scrivere ulteriormente la storia dopo un percorso diviso a metà: la prima parte con le tre sconfitte consecutive nel girone, a cui è seguito l'exploit che ha portato fino all'eliminazione del con un doppio successo tra andata e ritorno.

Più 'tranquillo' il cammino dei parigini: primo posto nel raggruppamento davanti al e ostacolo superato agli ottavi, ribaltando il ko dell'andata con il netto 2-0 maturato al 'Parco dei Principi'.

La vincente del match tra Atalanta e PSG affronterà in semifinale una tra e : così ha deciso il sorteggio di Nyon che ha dato vita ad una parte destra del tabellone con squadre che non hanno mai conquistato la Champions League nella loro storia.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Atalanta-PSG: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-PSG

Atalanta-PSG si giocherà mercoledì 12 agosto 2020 allo stadio 'Da Luz' di Lisbona, città sede della Final Eight. Calcio d'inizio alle ore 21.

Atalanta-PSG sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La sfida tra Atalanta e PSG sarà visibile anche in per gli abbonati Sky attraverso il servizio Sky Go, usufruibile su pc, smartphone e tablet con l'app dedicata.

L'alternativa si chiama Now Tv, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal sarà presente la consueta diretta testuale con aggiornamenti costanti a partire dal prepartita: dalle notizie sulle formazioni che scenderanno in campo fino al racconto minuto per minuto che non vi farà perdere nemmeno un dettaglio di Atalanta-PSG.

Gasperini non avrà a disposizione l'infortunato Gollini: per lui lesione al crociato posteriore, tra i pali giocherà Sportiello. Palomino proverà a stringere i denti: qualora non dovesse farcela sarebbe il turno di Caldara. Hateboer e Gosens esterni, De Roon e Freuler in mediana. Sulla trequarti Malinovskyi dovrebbe essere preferito a Pasalic per giocare al fianco di Gomez. Zapata punto di riferimento in avanti.

Tuchel nutre ancora una piccolissima speranza di contare su Mbappé: la sensazione, anche se il francese è tornato ad allenarsi in gruppo, è che sarà Sarabia a giocare nel tridente d'attacco con Neymar e Icardi, vista l'assenza forzata per squalifica di Di Maria. Marquinhos verso la conferma nella posizione di mediano, Herrera pronto a rilevare l'infortunato Verratti. Kehrer e Kurzawa sulla linea dei terzini (da valutare però le loro condizioni fisiche), Thiago Silva e Kimpembe centrali di difesa a protezione della porta di Navas.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar.