Atalanta, Percassi su Barrow: "Ho rifiutato 21 milioni, mio figlio mi rimprovera ancora"

L' ha sempre messo in mostra grandi giovani calciatori, e lo sta facendo anche nel corso degli ultimi anni grazie al lavoro di Gasperini. Ma c'è un giocatore, però che nell'ultima stagione ha disatteso le aspettative.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Stiamo parlando di Musa Barrow, protagonista nel girone di ritorno di un anno fa e quasi invisibile quest'anno. Il presidente dell'Atalanta, alla 'Gazzetta dello Sport', ha espresso senza peli sulla lingua la situazione del gambiano.

"Barrow? Ha sbagliato un paio di partite e si è bloccato: pensate che per lui abbiamo rifiutato 21 milioni, porca miseria, Luca mi rimprovera ancora... Sui conti, per fortuna, è un martello: è lui che mette in riga me".