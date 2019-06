Atalanta, Percassi rivela: "Tonali ci piace, Zapata vale 60 milioni"

Il presidente dell'Atalanta alla 'Gazzetta dello Sport' parla di calciomercato: "L'offerta migliore potrebbe arrivare per Zapata".

L', dopo la stagione sorprendente che ha portato alla qualificazione in , dovrà effettuare un calciomercato all'altezza della situazione, anche per 'onorare' la permanenza di Gasperini. Ma dovrà stare attenta anche alle uscite.

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha raccontato il calciomercato e non solo ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Scendendo nel dettaglio anche con qualche nome in entrata.

"Ci servono un paio di giocatori d’esperienza, altri con prospettive di crescita. Un esempio: Tonali ci piace, ma c’è la coda. L’ è da copiare per il coraggio di buttare dentro ragazzi senza problemi: non guardano l’età, in quello sono formidabili".

In uscita, invece, Percassi spera di tenere Ilicic, Gomez e Zapata. Anche se l'attaccante colombiano è molto corteggiato.

"Spero non parta nessuno di questi, ma l’offerta migliore potrebbe arrivare per Zapata: lui ha detto che resta, poi i procuratori fanno il loro mestiere. Come De Laurentiis, che parla di Inglese alle sue cifre... Ma intanto sta facendo salire il valore di Duvàn. Non lo venderei per 40 milioni, a un’offerta fra i 50 e i 60 ci pensiamo: forse non si potrebbe dire no. Ma prima devo dare un’alternativa a Gasperini: bisogna farsi trovare preparati e con i conti in ordine, sempre. Ora che siamo in Champions ancora di più".

Infine, Percassi spiega il perché l'Atalanta deve restare comunque con la testa ben saldata sulle spalle, nonostante l'exploit.