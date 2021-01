Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: Muriel sì, Zapata no

Atalanta con Toloi, Hateboer e Ilicic, fuori Malinovskyi. Il Parma sceglie Cyprien e Sohm, dentro anche Busi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Alves, Valenti, Gagliolo; Hernani, Sohm, Cyprien; Karamoh, Kurtić; Inglese

Nuovamente vicina alla , l' punta ad entrare definitivamente tra le prime quattro della classifica confermando la prova roboante contro il . Dall'altra parte c'è un in crisi e a caccia di risultati.

Malinovskyi parte dalla panchina, Gasperini punta nuovamente su Pessina alle spalle di Ilicic e Muriel, fuori Zapata. Sulle fasce giocano dal 1' i titolari Gosens ed Hateboer, mentre gli interni saranno De Roon e Freuler. In porta Gollini, difeso da Toloi, Palomino e Djimsiti.

Liverani opta per Inglese come prima punta, fuori Cornelius. Alle sue spalle Kurtic e Karamoh, con Sohm, Cyprien ed Hernani in mezzo. Tra i pali c'è Sepe, retroguardia composta da Busi, Bruno Alves, Valenti e Gagliolo.