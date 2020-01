Atalanta-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida il Parma nella 18ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini ospita il di Roberto D'Aversa nella 18ª giornata del campionato di . I bergamaschi sono quinti in classifica con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, i ducali si trovano al 7° posto a quota 25 con un cammino di 7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 19 precedenti in Serie A disputati in casa della Dea il bilancio è di 8 successi della formazione nerazzurra, 6 pareggi e 5 affermazioni dei gialloblù. L'ultima volta che i ducali hanno ottenuto i 3 punti in palio in trasferta con i nerazzurri era il 16 febbraio 2014, con i goal di Molinaro, Benalouane, Cassano e Schelotto.

Negli ultimi 11 incontri interni contro il Parma in Serie A l'Atalanta ha vinto 7 volte, pareggiato 3 volte e perso una. Con 43 goal realizzati la Dea è la squadra più prolifica dell'intero campionato, mentre i gialloblù sono quella che ha subito più reti nell'anno solare 2019 assieme all' : 58.

L'Atalanta è reduce da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, il Parma invece ha rimediato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Luis Muriel è il bomber dei bergamaschi con 10 goal realizzati, mentre il danese Andreas Cornelius è il giocatore più prolifico degli emiliani con 5 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Parma

Atalanta-Parma Data: 6 gennaio 2020

6 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO ATALANTA-PARMA

Atalanta-Parma si disputerà il pomeriggio di lunedì 6 gennaio 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. La partita, che sarà arbitrata dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, sarà la 39ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Atalanta-Parma, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Atalanta-Parma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire Atalanta-Parma in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma e su smartphone e tablet, per un totale di 6 dispositivi complessivamente e di 2 in contemporanea.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Sportiello favorito su Gollini in porta, reduce dall'influenza. Sugli esterni Hateboer o Castagne, altro dubbio in mediana tra Freuler e De Roon, in avanti Gomez dietro Ilicic e Muriel col recuperato Zapata che parte dalla panchina al pari di Malinovskyi.

D'Aversa ritrova Inglese e Cornelius in attacco, ma entrambi non sono al top e resteranno fuori dall'11 di partenza. Kucka 'falso nueve' col neo juventino Kulusevski (di proprietà proprio dell'Atalanta) e Sprocati a sostegno, in difesa Pezzella a sinistra e Iacoponi centrale. Grassi dal 1' a centrocampo.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati.