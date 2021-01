Atalanta-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita il Parma nella 16ª giornata di Serie A, nel giorno dell'Epifania: tutto sulla gara, formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 6 gennaio 2021

6 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Nel giorno dell'Epifania, il cammino dell' Atalanta verso la conferma di un posto in per la prossima stagione passa dalla sfida contro il Parma . Gli emiliani arrivano al Gewiss Stadium con l'obiettivo di conquistare importanti punti salvezza in una lotta a fondo classifica che sembra già essere serrata.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini possono contare su precedenti piuttosto rassicuranti: dal ritorno in A dei crociati, hanno vinto tutti i quattro scontri diretti. Lo scorso anno a Bergamo, proprio il 6 gennaio, la sfida è finita per 5-0 per i bergamaschi.

Bruno Alves e compagni vogliono provare a invertire il trend negativo, anche se i numeri in stagione non sono particolarmente rassicuranti: in trasferta finora hanno ottenuto soltanto cinque punti in sette partite. Una sola vittoria, contro il , e due pareggi.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Atalanta-Parma: dalle formazioni a dove vedere la sfida in tv e streaming .

ORARIO ATALANTA-PARMA

Atalanta-Parma si disputerà mercoledì 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio fissato per le 15.00. Il match, valido per la 16ª giornata di , si giocherà a porte chiuse.

Atalanta-Parma sarà visibile in diretta esclusiva soltanto su Sky. Canale di riferimento è Sky Sport al numero 254 del satellite, 485 del digitale.

Gli abbonati Sky potranno seguire Atalanta-Parma in diretta mediante Sky Go . Basterà scaricare l'applicazione su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito ed effettuare il download da pc o notebook, per poi scegliere l'evento in palinsesto.

L'alternativa è rappresentata da Now TV, il servizio di streaming di Sky, che trasmette il meglio della programmazione. Basterà accedere al sito e acquistare uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguireanche in diretta testuale suCollegandovi al sito già nelle ore precedenti il match, troverete tutte le notizie sulle probabili formazioni, statistiche e curiosità, fino al fischio d'inizio del match: con la cronaca minuto per minuto vi accompagneremo fino al fischio finale.

Fermi ai box Pasalic e Toloi, squalificato Romero, Gasperini cambierà qualcosa rispetto all'undici che ha spazzato via il . Malinovskyi e Muriel cercano spazio in avanti, Depaoli potrebbe far rifiatare Hateboer a destra. A centrocampo possibile turno di riposo per uno tra De Roon o Freuler, in difesa entra Sutalo. Sempre ai margini Gomez.

Liverani potrebbe avanzare Kucka a supporto di Karamoh e Cornelius, ancora favorito su Inglese. A centrocampo Hernani e Kurtic ai lati di Brugman (ma occhio a Cyrpien), mentre in difesa Iacoponi e Bruno Alves potrebbero formare la coppia centrale, con Busi e Gagliolo terzini. Osorio verso la panchina, sempre out Gervinho, Grassi e Pezzella.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovsky; Muriel, D. Zapata.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Cornelius.