Atalanta-Olympiacos dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-OLYMPIACOS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Olympiacos

Atalanta-Olympiacos Data: 17-02-2022

17-02-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , Sky , TV8

, , Streaming: DAZN, SkyGo, NOW, TV8.it

L'Atalanta debutta in Europa League affrontando l'Olympiacos negli spareggi che valgono l'accesso agli ottavi di finale della rassegna continentale.

I nerazzurri sono entrati nel tabellone del torneo dopo la retrocessione maturata nella fase a gironi di Champions League, dove la formazione di Gian Piero Gasperini ha chiuso al terzo posto il proprio girone alle spalle di Manchester United e Villarreal. Proprio nell'ultima giornata, lo scontro diretto perso 3-2 in casa contro gli spagnoli è risultato fatale ai bergamaschi.

L'Olympiacos di Pedro Martins si presenta al confronto diretto con la Dea dopo aver superato la prima fase chiudendo al secondo posto nel Girone D vinto dall'Eintracht. Con 9 punti in tre partite, i greci si sono lasciati alle spalle il Fenerbahce e l'Anversa, approdando alla fase a eliminazione diretta.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Olympiacos: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-OLYMPIACOS

Atalanta-Olympiacos verrà disputata al Gewiss Stadium di Bergamo giovedì 17 febbraio 2022. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-OLYMPIACOS IN TV

La gara d'andata degli spareggi di Europa League tra Atalanta e Olympiacos verrà trasmessa in diretta da DAZN. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento sarà possibile collegarsi scaricando l'app su smart tv di ultima generazione o, se non se ne disponde, collegando il proprio televisore ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Anche Sky trasmetterà in diretta la partita di Bergamo che si potrà seguire sui canali Sky Sport Arena (204 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 satellite).

Il match sarà visibile in chiaro e verrà trasmesso da TV8.

ATALANTA-OLYMPIACOS IN DIRETTA STREAMING

DAZN e SkyGo consentiranno di seguire il match anche in diretta streaming - previo abbonamento - collegandosi al portale ufficiale o scaricando l'app in base al dispositivo con cui si effettua l'accesso.

A disposizione degli utenti anche altre due opzioni: NOW, il servizio streaming on demand di Sky, vi permetterà di selezionare la diretta della gara dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport'.

Per quanto riguarda la diretta di TV8, invece, sarà possibile collegarsi al sito ufficiale e gratuito TV8.it.

Grazie alla tradizione diretta testuale di GOAL riceverete aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra orobici e greci: dall'annuncio delle formazioni ufficiali passando per il racconto del match sino alle interviste post gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky ha affidato il commento della sfida a Maurizio Compagnoni e Walter Zenga. Su DAZN le voci saranno quelle di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-OLYMPIACOS

Gasperini dovrebbe affidarsi allo stesso undici che ha sfidato la Juve. Boga a supporto di Muriel con Koopmeiners rifinitore. In mediana de Roon e Freuler, mentre Hateboer e Zappacosta presidieranno le corsie laterali. In difesa Toloi, Demiral e Djimsiti a protezione di Sportiello.

Greci orientati verso l'opzione 4-3-3: Soares riferimento avanzato con Masouras e Aguibou Camara nel pacchetto. A centrocampo l'ex Inter M'Vila agirà da interno come Bouchalakis mentre il perno in regia sarà Mady Camara. In difesa due vecchie conoscenze del calcio italiano che rispondono ai nomi di Manolas e Papastathopoulos, mentre i terzini saranno Lala e Reabciuk. In porta c'è Vaclik.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Boga, Muriel.

OLYMPIACOS (4-3-3): Vaclik; Lala, Manolas, Papastathopoulos, Reabciuk; M’Vila, M. Camara, Bouchalakis; Masouras, Soares, A. Camara.