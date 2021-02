Atalanta-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e Napoli di nuovo contro per la 23ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poter vedere la partita in tv e streaming.

ATALANTA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Atalanta-Napoli

• Data: domenica 21 febbraio 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport

• Streaming: Sky Go, Now TV

Dopo il 4-1 azzurro della gara d'andata e il doppio confronto in semifinale di Coppa Italia che ha premiato la Dea, Atalanta e Napoli si ritrovano a sfidarsi per la giornata numero 23 di Serie A.

Un incrocio 'eterno' quello che il 2020/2021 sta riservando a bergamaschi e partenopei, fin qui caratterizzato da un bilancio in perfetto equilibrio seppur con la qualificazione ottenuta dalla squadra di Gasperini nel secondo torneo nazionale: una vittoria a testa e un pareggio.

Nel primo round di campionato poker del Napoli al 'Diego Armando Maradona' (allora ancora 'San Paolo'), poi andata e ritorno di Coppa Italia con lo 0-0 in casa degli azzurri e il 3-1 di Bergamo con cui l'Atalanta ha staccato il pass per la finale.

Tutto su Atalanta-Napoli: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-NAPOLI

Atalanta-Napoli si gioca domenica 21 febbraio 2021 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo: calcio d'inizio programmato alle ore 18:00.

Atalanta-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky in diretta tv: canali di riferimento, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita tra Atalanta e Napoli sarà visibile anche in diretta streaming con Sky Go, il servizio offerto agli abbonati Sky utilizzabile scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

Atalanta-Napoli, in streaming, verrà trasmessa inoltre da Now TV: occorrerà accedere al sito, registrarsi e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le istruzioni fornite dal portale.

IN DIRETTA SU GOAL

Atalanta-Napoli sarà disponibile anche in diretta testuale su Goal: dal prepartita alle formazioni ufficiali delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della gara.

Atalanta col trio Toloi-Romero-Palomino a difesa di Gollini: possibile riposo per Djimsiti. In mediana rifiaterà uno tra De Roon o Freulee, con Pessina in campo dal 1'. Sulle fasce Maehle e Gosens, in avanti chance per Malinovskyi a supporto di Ilicic e Muriel, favoriti su Miranchuk e Zapata.

Nel Napoli solita emergenza infortuni e formazione quasi obbligata. Meret in porta, linea a quattro Di Lorenzo-Rrahmani-Maksimovic-Mario Rui; centrocampo affidato a Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski; Elmas sale a destra nel tridente completato da Osimhen e Insigne. Gattuso recupera Koulibaly e Ghoulam negativi al Covid, ma è tutto da valutare il loro impiego.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne.