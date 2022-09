Atalanta e Napoli possono davvero competere per lo Scudetto?

Due modi diversi di giocare, ma entrambi basati sull'intensità: alla sosta si trovano in vetta alla Serie A. Posso vincere?

C'è un concetto che più tra tutti definisce alla perfezione il motivo che ha spinto Atalanta e Napoli a trovarsi, attraverso il loro gioco, in vetta alla classifica di Serie A al termine del primo tour de force, e appena prima della sosta: "fiducia". Nei propri mezzi e nella propria filosofia calcistica.

Non è un caso, insomma, che a guidare la massima serie ci siano due tra le squadre che hanno portato avanti, negli ultimi anni, i propri concetti nonostante momenti altalenanti (e fisiologici). Basti pensare all'ultima parte della scorsa stagione, che ha visto i bergamaschi perdere qualsiasi treno per competere in Europa (per la prima volta dopo cinque anni e gli azzurri essere estromessi dalla corsa Scudetto proprio nelle ultime giornate.

Si è fatto presto, da quelle parti, a parlare di "rivoluzione tecnica": sia l'Atalanta che il Napoli hanno proseguito il loro percorso con Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, raccogliendo i frutti della loro scelta proprio dopo sette giornate.

Entrambe, però, sono molto diverse dalle squadre che nel corso degli anni sono state più volte inserite tra le favorite al tricolore, profondamente modificate dalle sessioni di mercato che hanno portato a un'evoluzione basata sullo stesso concetto di "intensità". Ma possono davvero competere fino alla fine per lo Scudetto?