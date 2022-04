Atalanta-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Napoli

Atalanta-Napoli Data: 3 aprile 2022

3 aprile 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Napoli di Luciano Spalletti nel big match della 31ª giornata di Serie A. Se per i bergamaschi, quinti in classifica con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, e una gara da recuperare, potrebbe trattarsi dell'ultimo treno disponibile per mantenersi in corsa per la Champions, ai partenopei, secondi a quota 63, con un cammino di 19 successi, 6 pareggi e 5 k.o., e un distacco di 3 punti dalla vetta, vincere consentirebbe di continuare a lottare per lo Scudetto.

Le due squadre si sono affrontate 50 volte in Serie A in casa dei lombardi, con un bilancio favorevole a questi ultimi di 22 vittorie, 18 pareggi e 10 affermazioni dei campani. Napoli e Atalanta non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 6 confronti disputatisi in quel di Bergamo, con 3 successi per parte e i nerazzurri che si sono aggiudicati le due sfide più recenti.

Con 34 punti in 15 gare esterne, gli Azzurri di Spalletti hanno ottenuto il secondo miglior punteggio in trasferta nell'era dei tre punti. L'unica sconfitta fuoricasa è arrivata a Milano contro l'Inter il 21 novembre (3-2 per i milanesi). Solo la squadra guidata da Sarri nella stagione 2017/18 ha fatto meglio (39 punti stagionali in quel caso dopo lo stesso numero di partite).

La Dea, dal canto suo, è andata in goal finora con 18 giocatori diversi, primato in questa Serie A e nella storia del club lombardo, ma non assoluto (il Sassuolo, ad esempio, mandò a rete 19 elementi nel 2018/19). L'Atalanta è reduce da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre il Napoli ha riportato 3 vittorie e un k.o. nelle precedenti 4 gare giocate.

Mario Pasalic e l'infortunato Duvan Zapata sono i migliori marcatori stagionali dei nerazzurri con 9 reti ciascuno, dall'altra parte Victor Osimhen, che sarà assente per squalifica, è il bomber dei partenopei con 11 centri. Senza il nigeriano la squadra di Spalletti ha vinto solo 5 gare su 10 disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-NAPOLI

Atalanta-Napoli si disputerà il pomeriggio di domenica 3 aprile 2022 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi e sarà la 102ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-NAPOLI IN TV

Il big match Atalanta-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Atalanta-Napoli su DAZN sarà curata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

ATALANTA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

L'attesa sfida Atalanta-Napoli, mediante DAZN, potrà essere vista in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili, come smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL avrete la possibilità di seguire Atalanta-Napoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

Boga falso nueve nell'Atalanta supportato da Malinovskyi e Koopmeiners, con Muriel che potrebbe iniziare dalla panchina. Zappacosta a sinistra, Djimsiti e Palomino in difesa.

Napoli con Anguissa che ha recuperato, Fabian verso l'impiego nonostante la febbre, Zielinski sta smaltendo il problema al flessore e punta ad essere almeno in panchina. Zanoli a destra in difesa, Juan Jesus e Mertens per gli squalificati Rrahmani e Osimhen.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.