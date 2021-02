Atalanta-Napoli dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e Napoli si affrontano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: in palio la finale. Tutto sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ATALANTA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Napoli

Atalanta-Napoli Data: 10 febbraio 2021

10 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno

Streaming: RaiPlay

Dopo lo 0-0 di sette giorni fa, Atalanta e Napoli si riitrovano di fronte per giocarsi un posto nella finale di Coppa iItalia. Si riparte da un pareggio a reti bianche al Maradona, con l'Atalanta che punta a tornare in finale dopo due anni, mentre il Napoli è campione in carica.

Sarà il terzo match stagionale con di fronte bergamaschi e partenopei. Il primo precedente è il 4-1 di campionato di ottobre, mentre il secondo è per l'appunto la sfida d'andata.

L'ultima trasferta del Napoli a Bergamo è dello scorso luglio, 2-0 per i nerazzurri con i goal di Pasalic e Gosens. L'ultima vittoria azzurra è l'1-2 del dicembre 2018 con Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Atalanta-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguirla in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-NAPOLI

si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20.45 di mercoledì 10 febbraio 2021. Calcio d'inizio alle ore 20.45. Si riparte dallo 0-0 dell'andata. In caso di pari senza reti al 90', si andrà ai supplementari e in seguito agli eventuali calci di rigore. L'arbitro sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Sarà la Rai a trasmettere Atalanta-Napoli in diretta esclusiva, come tutti gli altri match della coppa nazionale. Canale di riferimento sarà in particolare Rai Uno. Il post gara poi si terrà anche su Rai Sport, al canale 57 del digitale.

Si potrà seguire Atalanta-Napoli in diretta streaming gratuita sui siti di riferimento della rete nazionale. Basterà infatti collegarsi al sito della Rai, oppure al sito di RaiPlay, oppure scaricare l'applicazione Rai Play, per poi selezionare il canale in palinsesto e seguire il match.

Atalanta-Napoli potrè essere seguita anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale. Se vi sintonizzerete sul nostro sito già nelle ore antecedenti il match, potrete trovare tutte le informazioni sulla gara, le curiosità e le notizie sull formazioni. Vi accompagneremo poi minuto per minuto fino al fischio finale.

Gasperini deve rinunciare ancora ad Hateboer a destra, ma recupera Maehle che torna nella lista dei convocati. Tuttavia resta probabile la conferma di Toloi adattato, come nel secondo tempo contro il Torino. Romero squalificato, spazio a Caldara e Palomino in difesa. Sulla trequarti si candida Pasalic. Attenzione ad Ilicic e Malinovskyi, diffidati e a rischio per l'eventuale finale.

Ancora Ospina tra i pali per Gattuso. Difesa obbligata con Maksimovic e Rrahmani al centro, visto il forfait di Koulibaly causa Covid e l'infortunio che costringerà Manolas ad almeno tre settimane di stop. Bakayoko più dello stanco Demme in mediana con Elmas e Zielinski. In avanti il tridente composto da Lozano, Petagna e Insigne. I diffidati sono Koulibaly, Lozano e Mario Rui. Torna tra i convocati Fabian Ruiz.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Toloi, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, D. Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.