Atalanta, Muriel non ha lesioni al ginocchio: è disponibile per la Champions League

Gli esami strumentali hanno escluso la presenza di una lesione al ginocchio per Muriel: il colombiano può essere convocato per la Champions League.

Sospiro di sollievo in casa , dove è rientrato l'allarme sulle condizioni di Luis Muriel. Il colombiano ieri era infatti uscito malconcio dal campo a causa di un problema al ginocchio nella gara vinta contro il . Anche grazie a un suo goal.

Un problema che aveva fatto subito pensare al peggio tra gli orobici, i quali credevano in una possibile distorsione. A riportare serenità ci hanno pensato però gli esami strumentali ai quali il calciatore si è sottoposto oggi.

Nessuna lesione. Questo l'esito riportato da 'Sky Sport' e che può far dormire sonni tranquilli ai tifosi atalantini. Muriel non rischia nessuno stop, con il giocatore che potrebbe infatti essere già convocato per il debutto in contro la .

Ora sta all'Atalanta decidere se portare con sé Muriel in trasferta o se concedere una pausa al colombiano, grande protagonista di questo avvio di stagione della Dea.