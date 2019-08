Atalanta-Monza, dove vederla? In diretta streaming su youtube

Per l'ultima amichevole pre-stagionale, a tre giorni dalla gara di Serie A contro la SPAL, l'Atalanta verrà trasmessa su youtube.

Si potrà vedere praticamente da ogni dispositivo elettronico il prossimo match dell', ovvero quello che chiuderà il pre-campionato degli uomini di Gasperini in attesa della nuova stagione al via nel weekend. La gara contro il Monza, infatti, sarà disponibile su Youtube.

Sarà proprio il canale youtube dell'Atalanta a trasmettere, gratis, il match amichevole contro il Monza previsto quest'oggi alle 20:30, a pochi giorni dall'incontro contro la previsto domenica prossima. La squadra di Brocchi, appena eliminata da Coppa per mano della , sarà l'ultimo match pre- .

Per seguire la gara tra Atalanta e Monza dunque basterà collegarsi al canale Youtube della Dea attraverso smartphone, tablpet, pc, console per videogiochi o smart : insomma, un modo che può permettere a tutti i tifosi del team bergamasco di osservare in diretta Zapata e compagni.

Quella che prenderà il via domenica sarà una stagione speciale per l'Atalanta, visto e considerando la prima partecipazione alla : dopo un'annata da urlo, con la finale di raggiunta, nuove prove per la società di Percassi.