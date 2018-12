Atalanta, mistero Rigoni: non convocato per la Juventus, ipotesi cessione

Emiliano Rigoni non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Juventus: esclusione a sorpresa e fantasma di un addio già a gennaio.

Proprio a ridosso della sessione invernale del calciomercato, in seno all'Atalanta spunta un caso niente male: Emiliano Rigoni non è stato convocato a sorpresa da Gian Piero Gasperini per la sfida alla Juventus, non proprio una qualsiasi.

L'argentino non sembra avere problematiche fisiche, tanto che la sua esclusione ha fatto decisamente rumore e potrebbe rappresentare il viatico per un clamoroso addio dopo soli quattro mesi dal suo arrivo in agosto, quando la 'Dea' lo acquistò in prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni dallo Zenit San Pietroburgo.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', oltre alla sua situazione è da monitorare anche quella di Mario Pasalic: il croato figura però nell'elenco dei convocati nerazzurri, al contrario di Rigoni che osserverà i suoi compagni dalla tribuna.

Difficile pronosticare un esito del genere, soprattutto dopo l'esordio super in campionato con la doppietta all'Olimpico contro la Roma, fermata su un pirotecnico 3-3. Per l'ex Independiente anche un altro goal, pesantissimo, al Milan in quel di San Siro, valevole per il 2-2 finale. Solo grandi firme.

Gasperini non ha rilasciato spiegazioni a riguardo durante la conferenza stampa della vigilia e qualcosa di più è lecito attendersi al termine dell'incontro, quando tutto potrà essere più chiaro. Anche allo stesso Rigoni.