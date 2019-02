Atalanta-Milan, sfida tra bomber: Zapata e Piątek per la Champions League

I 16 goal di Duvan Zapata contro i 15 di Krzysztof Piątek: entrambi vivono un momento di forma esaltante e vogliono trascinare Atalanta e Milan.

Si prospetta un grande sabato di calcio in Serie A, con la sfida tra Atalanta e Milan in programma questa sera alle 20.30. Un crocevia per la Champions League, con due squadre in un ottimo momento di forma, vogliose di prendere vantaggio sulla diretta concorrente.

I riflettori però saranno puntati soprattutto su due giocatori: Duvan Zapata e Krzysztof Piątek. La classifica marcatori della Serie A racconta di un testa a testa serrato tra i due giocatori (15 goal per il polacco, 16 per il colombiano), mentre Cristiano Ronaldo sembra avviato alla gloria solitaria.

Stanno trascinando le rispettive squadre al piazzamento in Champions League, oltre alla possibile Coppa Italia da alzare. Duvan Zapata ha segnato ben 15 goal in nove delle ultime dieci partite; Piątek da quando è al Milan ha segnato 4 goal nelle tre gare giocate da titolare.

Gattuso nella conferenza stampa di presentazione, di ieri, ha parlato proprio del confronto tra i due giocatori, svelando un nuovo aneddoto sul rossonero.

"Piatek parla poco, dice solo che vuole fare goal. Mi dà la sensazione che si stufa nel riscaldamento, che voglia solo cominciare a giocare. Anche in allenamento a volte. Zapata? Come qualità gli somiglia, forse è più esuberante fisicamente. Sono due grandi attaccanti ma noi ci teniamo il nostro".

Per quanto riguarda il resto delle formazioni, invece, non ci saranno sorprese rispetto alle ultime uscite. L'Atalanta conferma in blocco la classica formazione, con Masiello in vantaggio su Mancini e Hateboer e Castagne confermati a tutto campo. Duvan Zapata sarà accompagnato come sempre da Ilicic e Gomez.

Gattuso non cambia di una virgola l'assetto che tanto lo sta convincendo in questo periodo. Paquetà ormai inamovibile a centrocampo, con Calhanoglu nel tridente offensivo. Lucas Biglia ancora in panchina dopo l'infortunio. Calabria in vantaggio su Conti per la fascia destra.

ATALANTA (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.