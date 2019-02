Atalanta-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta ospita il Milan nel derby lombardo della 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida il Milan di Gennaro Gattuso nel derby lombardo, posticipo serale del sabato della 24ª giornata di Serie A. La sfida mette in palio punti pesanti per la zona Champions: la Dea è quinta in classifica a quota 38 punti, a pari merito con Lazio e Roma, con una lunghezza di ritardo proprio sul Diavolo, quarto a quota 39.

Segui live e in esclusiva Atalanta-Milan su DAZN

L'attaccante colombiano Duvan Zapata è il miglior marcatore dei nerazzurri con 16 goal in 23 presenze, mentre il 'Pipita' Gonzalo Higuain, ceduto a gennaio al Chelsea, è il giocatore rossonero più prolifico in campionato con 6 reti in 15 partite giocate. L'Atalanta vive un momento magico, visto che ha ottenuto un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, ma anche i rossoneri sono in un buon momento, e hanno collezionato 2 pareggi consecutivi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan è in programma sabato 16 febbraio 2019 alle ore 20.30 all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sarà il 116° derby lombardo fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN IN TV E STREAMING

Il derby lombardo Atalanta-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: ad esempio su smart tv abilitate, pc, tablet e smartphone. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara integrale o gli highlights del match comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MILAN

Gasperini dovrebbe rilanciare Mancini nella difesa a tre, complice un problema al polpaccio per Djimsiti, mentre Hateboer e Castagne sono ormai padroni delle fasce. Davanti Ilicic e il 'Papu' Gomez agiranno come d'abitudine a sostegno del centravanti Duvan Zapata. Ancora indisponibile il difensore Varnier, recuperato Gollini.

Gattuso avrà ancora indisponibili per infortunio Zapata e Reina oltre a Bonaventura, ma ritrova in gruppo Caldara, anche se il difensore non dovrebbe essere convocato per il match di Bergamo. Il tecnico rossonero confermerà nuovamente la squadra che ha superato il Cagliari a San Siro nell'ultima giornata. In difesa a destra Calabria è favorito su Conti, così come in mezzo al campo Bakayoko dovrebbe partire dal 1' con Biglia in panchina. In attacco Suso e Calhanoglu agiranno ai lati del bomber Piatek.

ATALANTA (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.