Atalanta-Milan, le pagelle: Piatek cecchino, Gomez e Zapata deludono

Nell'Atalanta prestazione deludente di Gomez e Zapata, si salva solo Ilicic. Il Milan ritrova Calhanoglu e si gode il cecchino Piatek.

ATALANTA

Rivedi Atalanta-Milan on demand su DAZN

BERISHA 5,5: Può poco sui primi due goal, in occasione del terzo invece l'uscita non è irreprensibile.

TOLOI 5,5: Come tutta la difesa di casa regge un tempo ma nel secondo si perde e il Milan dilaga.

PALOMINO 5,5: Meno preciso e coraggioso del solito, non la sua migliore partita.

DJIMSITI 5: Per quarantacinque minuti non fa toccare palla a Piatek ma se alla fine il polacco ne segna due la missione di serata non è compiuta.

HATEBOER 5: Spinge poco e male, goffa la respinta sui piedi di Calhanoglu in occasione del goal che porta in vantaggio i rossoneri. (65' GOSENS 6: Entra quando ormai è troppo tardi).

FREULER 6,5: Nel primo tempo è tra i migliori e ha il merito di realizzare il goal del vantaggio. Cala alla distanza.

DE ROON 6: Tanta legna in mezzo al campo e qualche buona verticalizzazione.

CASTAGNE 6: Dalla sua parte il Milan non sfonda, tiene bene Suso.

GOMEZ 4,5: Serataccia per il Papu che non riesce a illuminare il gioco dell'Atalanta, Gasperini dopo un'ora decide che può bastare. (59' KULUSEVSKI 6: Mette tanta buona volontà).

ILICIC 7: L'unico del tridente all'altezza dei suoi standard, strepitosa l'azione che porta al goal di Freuler. E' l'ultimo ad arrendersi.

D. ZAPATA 5: Stavolta il colombiano non sfonda, prova qualche progressione ma la difesa del Milan regge bene. (78' BARROW sv)

MILAN

DONNARUMMA 6: Non fa miracoli e non può nulla sul tiro da distanza ravvicinata di Freuler.

CALABRIA 6: Spinge poco ma è molto attento in fase difensiva.

MUSACCHIO 6,5: Ottima gara del centrale argentino che insieme a Romagnoli ferma Zapata.

ROMAGNOLI 6: Si fa beffare dalla finta di Ilicic sul goal dell'Atalanta ma poi gioca con la consueta autorità.

RODRIGUEZ 6,5: Il cross per il primo goal di Piatek gli vale mezzo voto in più.

KESSIE' 5,5: Ha un paio di occasioni nel primo tempo che spreca malamente, lotta come sempre ma è troppo impreciso.

BAKAYOKO 5: Meno brillante di altre volte, gli manca lucidità.

PAQUETA' 7: Il migliore del centrocampo rossonero, questo giovane brasiliano stupisce per tecnica e resistenza fisica. (87' LAXALT sv)

SUSO 6: Nel primo tempo regala un assist d'oro a Kessié che però spreca e cala alla distanza. Lontano dal top. (77' CASTILLEJO sv)

PIATEK 8: Non tocca palla per tutto il primo tempo, poi gliene bastano due in quindici minuti per indirizzare la gara e regalare la vittoria al Milan. Bomber. (68' CUTRONE 5,5: Ha una gran voglia e finisce col pasticciare troppo).

CALHANOGLU 7: Non gioca un gran primo tempo, anzi. Poi però la palla finalmente entra e il turco si sblocca, dal suo piede arriva anche l'assist per il secondo goal di Piatek.